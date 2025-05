Tabaco, vapeadores y otras trampas: lo que no te cuentan sobre fumar

Córdoba - Publicado el 30 may 2025, 13:08 - Actualizado 31 may 2025, 06:30

Cada bocanada cuenta, y no precisamente para bien. Lo advierte el doctor Luis Manuel Entrenas, neumólogo y referente en Córdoba en el tratamiento de enfermedades respiratorias: “No hay forma sana de fumar”. Ni cigarrillo tradicional, ni vapeadores, ni tabaco calentado. Todos, insiste, dañan. Y todos pueden provocar enfermedad. Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este 31 de mayo, el mensaje no puede ser más claro: hay que dejar de fumar.

“Fumar no solo provoca cáncer de pulmón, también es una causa directa de enfermedades cardiovasculares, ictus, bronquitis crónica, enfisema, EPOC…”, enumera el doctor Entrenas. Y añade: “Muchos pacientes se sorprenden cuando les decimos que su insuficiencia respiratoria viene de años de fumar un paquete al día. Pero es así. Es una enfermedad que se cocina a fuego lento”.

En la provincia de Córdoba, cerca del 80% de las personas diagnosticadas con EPOC —Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica— han sido fumadores. Esta enfermedad, que limita de forma progresiva la capacidad pulmonar, está infradiagnosticada y con frecuencia aparece cuando ya ha causado un daño importante.

El tabaco es, sin discusión, su causa principal.

“Por eso es tan importante dejar de fumar cuanto antes. Aunque lleves años fumando, siempre hay beneficios al abandonar el hábito”, recalca el neumólogo. Entre ellos, una mejoría progresiva en la función pulmonar, reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y, a largo plazo, una mayor calidad y esperanza de vida.

¿Y los vapeadores? ¿Son más seguros?

La respuesta es un rotundo no. El doctor Entrenas desmonta uno de los mitos más extendidos entre los jóvenes: que los vapeadores no son dañinos. “Contienen nicotina, productos químicos y metales pesados. No hay estudios que demuestren que sean seguros, y lo que sabemos es que también provocan inflamación en las vías respiratorias”, afirma. En muchos casos, incluso, son la puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional.

“Es preocupante que adolescentes que nunca hubieran fumado estén vapeando a diario”, comenta. La falsa sensación de que “no es tan malo” está generando una nueva generación de adictos a la nicotina, con un impacto que veremos en los próximos años. De hecho, se han documentado ya casos de neumonía química y daño pulmonar agudo asociados al uso de cigarrillos electrónicos.

Un proceso difícil, pero posible

“El tabaco es una droga”, insiste Entrenas. “Y como toda adicción, cuesta dejarla. Pero se puede”. Para ello, es fundamental el apoyo médico y psicológico. El neumólogo anima a las personas que quieran dejar de fumar a buscar ayuda profesional: “No es cuestión solo de fuerza de voluntad. Hay tratamientos efectivos, como terapias de reemplazo de nicotina, medicamentos específicos, y sobre todo, un plan personalizado”.

En su consulta, ha acompañado a cientos de personas en ese proceso. “Es emocionante ver a alguien que llevaba toda la vida fumando y, tras meses de esfuerzo, te dice que lleva un año sin fumar. Recuperan el aliento, duermen mejor, tienen más energía… y lo más importante: ganan salud”.

Consecuencias también para quienes no fuman

El humo del tabaco no afecta solo a quien lo consume. La exposición pasiva —es decir, respirar el humo ajeno— puede ser igual de peligrosa. “Los niños y personas mayores expuestas al humo de padres o convivientes fumadores tienen más infecciones respiratorias, asma y riesgo de cáncer”, recuerda. Por eso, no fumar en casa o en espacios cerrados no es solo una decisión personal, sino una cuestión de responsabilidad colectiva.

Concienciar desde la información

Cada año, la OMS elige un lema para el Día Mundial Sin Tabaco. Este 2025, se centra en proteger a las nuevas generaciones del marketing de la industria del tabaco. “Hoy en día, las tabaqueras ya no venden cigarrillos, venden dispositivos con sabor a fresa, mentol o mango dirigidos claramente a los más jóvenes. Es urgente regular y educar”, reclama el doctor.

Córdoba, como el resto del país, se enfrenta al reto de combatir no solo el tabaco tradicional, sino también estas nuevas formas de consumo que se camuflan como inocuas. La realidad, según los expertos, es que siguen siendo tóxicas, adictivas y peligrosas.

“Dejar de fumar es lo mejor que una persona puede hacer por su salud”, concluye el doctor Entrenas. “Y cuanto antes, mejor. Porque cada cigarro cuenta. Y también cada día sin fumar”.