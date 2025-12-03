Doctor Darío Fernández, sobre consultar a la inteligencia artificial por un cáncer: "Sólamente consulta páginas fiables de organizaciones reconocidas y, mejor que tod eso, pregunta a tu médico"

Recibir la noticia de un diagnóstico de cáncer es una de las situaciones más temidas, una palabra que, como ha señalado Carlos Moreno 'El Pulpo' en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, "impresiona y mucho". Sin embargo, afrontar este proceso con la información y la actitud adecuadas es crucial. Para arrojar luz sobre este camino, el espacio ha contado con el doctor Darío Fernández, médico de cabecera y psicólogo clínico, quien ha ofrecido un enfoque basado en el rigor, la calma y la esperanza.

La prevención, un pilar fundamental

El doctor Fernández ha subrayado que existen muchas cosas gratuitas que se pueden hacer para prevenir la aparición de un tumor. Entre ellas, ha destacado la importancia de mantener un estilo de vida saludable, lo que incluye "controlar un consumo excesivo de alcohol", no superando las tres cervezas o vinos al día. También es clave controlar el peso, manteniendo el perímetro de la cintura por debajo de 108 cm en varones y 88 cm en mujeres.

A estas medidas se suma "hacer ejercicio, salir a andar todos los días 30 minutos", cuidar la exposición a las radiaciones ultravioletas del sol y, de forma crucial, la vacunación. El doctor ha mencionado específicamente las vacunas contra el virus de la hepatitis B y el virus del papiloma, disponibles tanto para chicas como para chicos. En este sentido, la prevención es el gran reto para frenar el avance de la enfermedad.

Junto a los hábitos de vida, las revisiones periódicas son imprescindibles incluso sintiéndose sano. Fernández ha recordado que la sanidad pública ofrece programas de detección precoz como la colonoscopia para el cáncer de colon y recto, las revisiones de próstata a partir de los 50 años, las mamografías desde los 35 o las visitas ginecológicas.

El duelo tras recibir el diagnóstico

Ante la pregunta de cuál es la manera "normal" de reaccionar a una noticia de este calibre, el especialista ha sido claro: "no existe una forma adecuada de reaccionar". Según ha explicado, cada paciente y familia vive un proceso similar a un duelo, donde se pierde "una estabilidad, una seguridad, una salud". Este camino suele atravesar fases como la negación, el enfado, la negociación y, finalmente, la aceptación.

Para avanzar en este proceso, Fernández recomienda, en primer lugar, normalizar las reacciones emocionales y buscar información de calidad directamente del oncólogo o el equipo médico. En la fase inicial, es fundamental "conocer al equipo de atención médica", organizar toda la información en una carpeta y entender los pasos a seguir, las pruebas y los posibles signos de empeoramiento.

En este contexto, es vital saber qué preguntar. A menudo, el bloqueo inicial impide al paciente hacer las preguntas correctas. Por ello, el doctor ha destacado una cuestión clave que se debe plantear siempre al oncólogo para reducir la incertidumbre y poder anticiparse a los acontecimientos del día a día.

Que nos anticipen los cambios que van a ocurrir o los efectos secundarios que puedan tener ese medicamento" Darío Fernández Médico de cabecera y psicólogo clínico

La pregunta fundamental es "que nos anticipen los cambios que van a ocurrir o los efectos secundarios que puedan tener ese medicamento", ha señalado el doctor. Conocer de antemano si se producirá sequedad de boca, caída del pelo o estreñimiento permite al paciente prepararse y entender que son cambios pasajeros y tratables, lo que ayuda a mantener una "actitud proactiva y de lucha".

El peligro de Internet y la actitud proactiva

Uno de los mayores riesgos actuales es la tendencia a buscar respuestas en fuentes no fiables. Ante la pregunta de si es bueno consultar a la inteligencia artificial o a Internet, la advertencia del doctor ha sido contundente, destacando la importancia de recurrir siempre a profesionales contrastados para evitar la desinformación.

Sólamente consulta páginas fiables de organizaciones reconocidas y, mejor que todo eso, pregunta a tu médico" Darío Fernández Médico de cabecera y psicólogo clínico

"Cuidado con lo que lees en Internet. Sólamente consulta páginas fiables de organizaciones reconocidas y, mejor que todo eso, pregunta a tu médico", ha sentenciado Fernández. La información correcta es la base de una actitud proactiva, que, según el doctor, es clave porque "incrementa la función de la inmunidad". Un optimismo realista, basado en la efectividad de los tratamientos y la adherencia a ellos, refuerza las defensas del cuerpo, ya que el cáncer en edades tempranas es un reto creciente.

Para sobrellevar el proceso, el experto ha ofrecido varios consejos: comer bien cinco veces al día aunque no haya apetito, realizar ejercicio suave, rutinizar la vida, ser amable con uno mismo y hablar con los demás, aceptando el apoyo que ofrezcan. También ha recomendado métodos complementarios como el yoga, la meditación o la musicoterapia, además de procurar un buen descanso.

Finalmente, el doctor ha abordado la importancia de no descuidar las relaciones de pareja, que pueden resentirse. Ha aconsejado buscar momentos para reavivar la conexión, como "compartir recuerdos", planificar escapadas o simplemente "dormir abrazado". También ha recalcado que es bueno que la familia hable del tema y exprese sus emociones, evitando los "angustiantes pactos de silencio". Y si el desánimo se apodera, es fundamental "buscar ayuda psicológica" para gestionar el estrés y el razonamiento emocional.