El tercer grado para los presos del procés, el paro y la escuela concertada entre las noticias del jueves

El día comenzaba con una mala noticia económica. Losdatos del paro del pasado mes de junio, un mes en el que siempre desciende el número de desempleados, pero este año esa tendencia se ha invertido como consecuencia de la pandemia del coronavirus. También hemos conocido que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas donde se encuentra entres sus internos los 9 líderes independentistas, responsables del procés, han propuesto, por unanimidad, concederles la semilibertad. Y siguen siendo relevantes las noticias relacionadas con la decisión del Gobierno de excluir de las ayudas por la COVID a la educación concertada.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, acompañan al exvicepresidente Oriol Junqueras, y a los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn a su salida del Parlament de Cataluña para volver a prisión

Las cárceles proponen la semilibertad para los líderes del procés presos

Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses han propuesto, por unanimidad, conceder el tercer grado a los nueve líderes independentistas presos, con lo que en principio solo tendrían que regresar al centro penitenciario a dormir.

Las cárceles han revisado este jueves la clasificación penitenciaria de los líderes independentistas presos, que desde el pasado mes de enero están en segundo grado, aunque flexibilizado con el artículo 100.2, que les permite salir a trabajar y hacer tareas de voluntariado.

No es la única noticia relacionada con el 1-O, uno de sus principales inductores, Carles Puigdemont, que sigue huido de la justicia española va a presentar un nuevo partido político con el que quiere concurrir a las próximas elecciones autonómicas catalanas que podrían celebrarse en otoño. De esta forma Puigdemont se desvincula del PDeCat.

El Gobierno asfixia a la escuela concertada: sin ayudas para superar los efectos del coronavirus

El Gobierno consuma su nuevo ataque a la escuela concertada. PP, Cs, Junts per Cat y Coalición Canaria no lograron este miércoles sacar adelante sus enmiendas en defensa de la escuela concertada en la Comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso. Estas formaciones buscaban impedir que sólo los centros públicos pudieran acceder al plan de recuperación por el coronavirus. El texto, cuya versión definitiva se votará el viernes, salió adelante con el voto favorable de PSOE, UP, ERC y la abstención de Bildu. Esto supone que los 2.000 millones de euros de inyección económica prometida por el Gobierno irán a parar sólo a las escuelas públicas y no también a las concertadas.

PSOE y Unidas Podemos incluyeron entre las medidas el punto 18.1, que contempla un incremento de las recursos en las escuelas para "fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo". A continuación, se señala claramente que "la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa".

El paro sube por primera vez en junio desde 2008: 5.107 desempleados más

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 5.107 desempleados en junio (+0,1%), su mayor repunte en un mes de junio desde 2008, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha destacado que estas cifras "profundizan en la tendencia de ralentización" del ritmo de crecimiento del desempleo que se inició en mayo.

El incremento de junio ha sido cinco veces menor que el registrado en mayo y muy inferior a los de abril y marzo, meses en los que la crisis sanitaria llevó a un repunte del desempleo de 282.891 y 302.265 parados, respectivamente. El volumen total de parados alcanzó al finalizar junio la cifra de 3.862.883 desempleados, la más alta del registro desde mayo de 2016.

A este mal dato del mes de junio se une que el turismo en nuestro país fue nulo durante el mes de mayo. 8 millones de turistas no visitaron España debido a la pandemia del coronavirus, esa falta de visitantes ha supuesto pérdidas superiores a los 8.000 millones de euros.

La directora de la Agencia del Medicamento: "España tiene garantizado el acceso al Remdesivir"

Los nuevos brotes de coronavirus se extienden en la actualidad al menos a 14 Comunidades Autónomas, aunque los gobiernos regionales insisten en el control de estos focos. Los nuevos casos en Andalucía hacen que sea la región con más brotes activos (11) hasta la fecha. A nivel mundial, la pandemia de coronavirus marca nuevo récord con 218.000 casos en un día con los que se supera ya los 516.000 muertos. El número de personas contagiadas asciende a 10,6 millones en todo el mundo.

Y mientras la pandemia sigue creciendo, la carrera por encontrar la vacuna contra el coronavirus se acelera. Decenas de laboratorios buscan a contrarreloj una solución y Estados Unidos compra todo el 'stock' mundial de remdesivir, un fármaco que ha demostrado cierta eficacia contra la Covid-19. La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios María Jesús Lamas ha garantizado este jueves en una entrevista en "Herrera en COPE" que todas las pruebas cumplen con los criterios de eficacia y seguridad que se piden en condiciones normales. "Va a ser más rapido el camino hasta esa vacuna pero no con menores estándares de calidad", ha garantizado.

Giménez Barriocanal: "La economía del Papa Francisco es un cambio de paradigma en el concepto de crecimiento"

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha mantenido este miércoles un encuentro con Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presidenteconsejero delegado de COPE y TRECE TV.

Avalado por su dilatada trayectoria en el ámbito económico, tanto en el campo de la Conferencia Episcopal Española, como por su condición de docente en la Universidad Autónoma de Madrid donde es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad, Giménez Barriocanal ha respondido a una decena de preguntas sobre la Iglesia, que desmontan tópicos y acreditan su transparencia y servicio a la sociedad y a la economía española.