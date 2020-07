Audio

Bienvenidos a ‘Herrera en COPE’.

La cifra de momento no es alarmante, pero sí indica que algo nos estamos relajando. En los últimos 11 días en nuestro país, es decir, desde que se levantó el estado de alarma el número de contagiados ha aumentado un 8,8%.

Han sido tres meses duros de confinamiento, teníamos ganas ya de salir a la calle, de reunirnos con los nuestros, estamos en verano además que hacemos más vida social pero no podemos bajar la guardia.

Como les digo, de momento la cifra no es para que se disparen de nuevo todas las alarmas ni para volver a un confinamiento, pero esta no puede ser la tendencia.

Hay miedo a los rebrotes y se acercan las fiestas de verano aunque la inmensa mayoría de ellas no se van a celebrar.

Sin ir más lejos en unos días , el próximo 7 de julio es la festividad de San Fermín, pero este año no habrá chupinazo, ni encierros, no va a ver corridas de toros… se han suspendido todos los actos de estas fiestas tan populares, los sanfermines.

Pese a ello, y temiendo que se puedan producir aglomeraciones desde el ayuntamiento de Pamplona han lanzado esta campaña. Cuánta razón tiene Isabel, está en tus manos no celebrarlos hoy para poder celebrarlos mañana.

Esta campaña también recoge el testimonio de sanitarios que piden que no se eche por tierra lo que se ha conseguido en los tres meses de confinamiento. Además, se van a repartir por las casas 100.000 folletos en lo que se apela a la responsabilidad y a evitar o controlar situaciones que puedan suponer un riesgo como esas comidas tan multitudinarias, con toda la cuadrilla que son tan típicas durante los sanfermines.

Con todo esto lo que quieren en Pamplona es evitar que se produzcan aglomeraciones como las que hemos visto en Vitoria cuando el Baskonia ganó la liga de Baloncesto o las de Irún en la celebración de San Marcial.

En las últimas 24 horas el coronavirus ha dejado 8 muertos en nuestro país y 149 contagiados. Ojo, que aumentan los casos positivos respecto al día anterior, son 50 casos más concrentamente.

Ahora mismo uno de los rebrotes que más preocupa está en Lérida, aquí hay siete focos y al menos 100 personas contagiadas. La mayoría de los casos se concentran en tres empresas del sector de la fruta, una agroalimentaria, dos residencias y en un bloque de vecinos.

En Lérida se han tenido que medicalizar varios espacios para poder aislar a los contagiados, muchos de ellos son temporeros que suelen vivir hacinados. Uno de esos espacios es una granja escuela.

Y en la Mariña Lucense se han visto obligados a tomar medidas drásticas, han tenido que cerrar pubs, discotecas y no habrá tampoco ni romerías ni fiestas. El motivo es que 35 personas y más de 500 bajo vigilancia, la mayoría con edades entre los 20 y los 30 años.

Nos dicen desde Sanidad que la edad de los positivos está bajando y esto tiene que ver con que muchos jóvenes son asintómaticos, pero vamos, que irresponsables los hay de todas las edades.

El que evoluciona favorablemente es el brote de Aragón que mantiene a cuatro comarcas en la fase 2 de la desescalada con más de 300 casos positivos.

Se calcula que ahora mismo hay unas 1100 personas contagiadas en los diferentes brotes que hay en nuestro país

Respecto al coronavirus, hemos conocido una noticia que ha generado una gran preocupación en todo el mundo. EE.UU. ha comprado todo el stock mundial de Remdesevir para los próximos tres meses, es decir, hasta octubre ningún otro país podrá hacer acopio de este fármaco que es el único aprobado para el tratar el COVID. Está indicado para adultos y adolescentes mayores de 12 años que tengan neumonía y requieran oxígeno, es un tratamiento que puede reducir la mortalidad en un 30%.

La empresa que lo comercializa dice que se están desarrollando genéricos y desde el ministerio de Sanidad aseguran que en España hay stock suficiente para afrontar posibles rebrotes.

Pues esto es una señal, una advertencia de lo que puede pasar cuando haya una vacuna. Les recuerdo que en los momentos más complicados de la pandemia, en el mes de marzo y primeros de abril el conseguir material sanitario, mascarillas, EPIs, respiradores…se convirtió en un mercado persa.

Y dentro de la vorágine de datos, de cifras y de incertidumbre que nos deja el coronavirus seguimos encontrado historias que nos llenan de esperanza. Como la historia de Marcos que por fin ha salido de la UCI después de 101 días, que se dice pronto, ingresado en el Hospital General de Alicante.

Con aplausos y coreando su nombre los médicos y enfermeras que le han atendido celebran que Marcos ya ha pasado a planta, 101 días ingresado en la UCI y en muchos momentos temiendo lo peor. A Marcos, de 63 años, le han bautizado ya como el campeón de los campeones.

Es cierto que ya no hay aplausos a las ocho de la tarde y que ya no vemos tan a menudo imágenes como ésta, la de pacientes que ganan la batalla al virus, pero que no se nos olvide que sigue habiendo enfermos en las UCIS y que tenemos que ser tremendamente responsables.

APERTURA DE FRONTERAS

Y seguimos dando algunos pasos que nos encaminan hacia una cierta normalidad. Uno de ellos es la apertura de la frontera con nuestros vecinos portugueses, una frontera que es la más larga de Europa y que ha permanecido tres meses cerrada.

Jesús y Tiago representan todo aquello que se ha recuperado con la reapertura de la raya. Una relación comercial pero también relación de amistad. Les cuento, Jesús es el dueño de una carnicería en Fuentes de Oñoro, una localidad de la provincia de Salamanca; y Tiago, que vive en Vilar Formoso, un pueblecito de Portugal, es uno de sus clientes, tan sólo 400 metros separan la tienda de uno, de la casa del otro.

Tiago es un incondicional de la carne que vende Jesús, y por eso le pidió que siguiera vendiéndole los productos a pesar del cierre de la frontera. ¿Cómo lo hacían? Pues nos lo ha contado el carnicero español en La Tarde de Cope.

Este intercambio era un poco “de extranjis”, pero luego Jesús consiguió un permiso especial para entrar en Portugal un par de días a la semana para hacer el reparto a otros clientes.

Bueno ya no hace falta ese permiso porque ya está abierta esa frontera y ya pueden cambiar de país muchos ciudadanos que están acostumbrados en su día a día a hacer unas cosas en Portugal y otra España.

Felipe VI y Marcelo Rebelo de Sousa junto a Pedro Sánchez y Antonio Costa en Badajoz. Foto: Casa Real

EL GOBIERNO NO APOYA LA EDUCACIÓN CONCERTADA

Y tal y como se esperaba, el Gobierno ha sacado adelante su nuevo ataque contra la educación concertada. Las ayudas para la reconstrucción tras el COVID, que en el caso de la educación serán 2.000 millones de euros, irán destinados en su totalidad a los colegios públicos, pero nada, ni un solo euro, a los concertados.

Las enmiendas que han planteado PP y Cs que tachan la medida de ideológica han sido rechazadas, así que el Gobierno seguirá adelante con ese proyecto que es claramente discriminatorio, ayudas para la pública pero no para la concertada.

Sobre esto hay que recordar también algo que es sagrado que recoge la Constitución, la libertad y el derecho que tenemos los padres a elegir la educación de nuestros hijos. Con actuaciones como esta, desde luego, poca libertad dejan.

Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

En esa Comisión para la reconstrucción sí ha habido buena sintonía entre el Gobierno y el PP en el capítulo de Sanidad que abre la puerta además a un gran pacto de Estado en esta materia.

Se ha negociado la creación de una agencia de salud pública para coordinar el sistema sanitario, mejorar el salario de los sanitarios o la elaboración de un plan para prevenir las pandemias. Y seguro que en este acercamiento ha tenido mucho que ver quienes han sido los negociadores, la popular Ana Pastor, que ya saben que fue ministra de Sanidad y que tiene muy buena relación con todos los grupos parlamentarios, y el ministro Salvador Illa, que al margen de cómo haya gestionado esta crisis, de que lo haya hecho mejor o peor, no se le puede negar su buen talante.

PABLO IGLESIAS Y EL CASO DINA

Bueno y por fin, por fin, alguien de Podemos se ha pronunciado sobre el caso Dina, el de la tarjeta supuestamente robada a la que fuera asesora de Pablo Iglesias y que deja a este en una situación muy comprometida. Lo ha hecho su portavoz en el Congreso. Pablo Echenique que, cómo no, ha cargado contra el Partido Popular.

A Echenique le da igual todo lo que ha salido en los últimos días, los audios que hemos escuchado de Dina Bouselham, da igual que se le haya retirado a Pablo Iglesias la condición de víctima y que pueda haber cometido dos delitos o que la abogada de Podemos recibiera información privilegiada por su relación con un fiscal anticorrupción. Para él, esto no es nada, pecata minuta.

En fin, como dice nuestro compañero Fernando de Haro, en Podemos querían convertir este asunto en el caso de las cloacas del Estado y se está convirtiendo en el caso de sus propias cloacas.