El posible plagio de la tesis de Sánchez y otras 4 noticias que debes conocer

1. 'ABC': "Sánchez plagió su tesis"

El periódico ABC publica, en su primera edición, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "plagió su tesis doctoral". Según la portada de este diario, el jefe del ejecutivo "copió a otros autores, 'fusiló' informes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y volcó artículos suyos ya publicados".

Además, la cabecera de Vocento también dice Carlos Ocaña Orbis, jefe de Gabinete de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, firmó el libro de la tesis, que Sánchez 'pagó' así sus servicios en su investigación y que este trabajo incurrió en "tres tipos de plagio: literal, mosaico y autoplagio".

2. Casado en TRECE: “Yo no tengo nada que ocultar con el máster, mi caso no es el de Montón”

El líder de los populares, ha visitado esta noche 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez. Pablo Casado ha hecho hincapié en la transparencia de cara a los trabajos de final de máster, algo familiar para él, ya que su máster en la Universidad Rey Juan Carlos también está en manos de la justicia y por el que el PSOE le ha dicho que tome ejemplo de la ya exresponsable de la cartera de Sanidad, Carmen Montón.

Sobre su máster, Casado ha sido claro, “yo no tengo nada que ocultar. A mí no se me acusa de prevaricación, se le acusa a un profesor”. Mi caso no es el de Montón. Esto se quiere estirar. He hecho todo correctamente”.

3. El Congreso prevé respaldar este jueves la exhumación de Franco

El Congreso debate este jueves el decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Franco que, salvo imprevistos, saldrá adelante al contar con el respaldo mayoritario de la Cámara, ya que todos los grupos han comprometido su voto a favor, salvo el PP y Cs que se abstendrán.

Pese a este apoyo, la iniciativa del Ejecutivo que modifica la Ley de Memoria Histórica del anterior equipo socialista fue acogida con grandes críticas por parte del PP y de Ciudadanos, que no consideraban ni oportuno ni prioritario retirar el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos.

4. El huracán Florence sigue avanzando hacia la costa de EE.UU.

El huracán Florence categoría 2 ha reducido de nuevo muy levemente sus vientos máximos sostenidos a 175 kilómetros por hora, pero no su peligrosidad, mientras avanza hacia Las Carolinas, en la costa sureste de Estados Unidos, adonde llegará el viernes. En su boletín, el Centro Nacional de Huracanes ha señalado que está a 500 kilómetros al sureste de Willmington (Carolina del Norte), hacia donde se dirige con una velocidad de traslación de 26 km/h.

El presidente, Donald Trump, ha advertido a todos los ciudadanos de la importancia que tiene seguir las indicaciones de las autoridades. "Es vital, seguir las indicaciones locales de evacuación. Esta tormenta es extremadamente peligrosa. ¡Manteneos a salvo!"

5. Pedro Sánchez, en contra que se juegue el Girona-Barcelona en Miami

Según informa Juan Antonio Alcalá, el presidente de la FIFA, Infantino, y el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, le han planteado esta mañana en el Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez la posibilidad de que España organice la Eurocopa 2028 o el Mundial 2030. Luis Rubiales ha pedido el apoyo del Gobierno español para que la Federación inicie los trámites de presentar su candidatura para estos dos eventos.

Además, en la recepción de la Moncloa se ha dedicado grandes elogios a la victoria de la Selección del pasado martes en Elche por 6-0 ante a Croacia, y Luis Rubiales ha regalado a Pedro Sánchez un balón y una camiseta firmada por todos los jugadores de la Selección.