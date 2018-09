Casado en TRECE: “Yo no tengo nada que ocultar con el máster, mi caso no es el de Montón”

El líder de los populares, ha visitado esta noche 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez. Pablo Casado ha hecho hincapié en la transparencia de cara a los trabajos de final de máster, algo familiar para él, ya que su máster en la Universidad Rey Juan Carlos también está en manos de la justicia y por el que el PSOE le ha dicho que tome ejemplo de la ya exresponsable de la cartera de Sanidad, Carmen Montón.

Sobre su máster, Casado ha sido claro, “yo no tengo nada que ocultar. A mí no se me acusa de prevaricación, se le acusa a un profesor”. Mi caso no es el de Montón. Esto se quiere estirar. He hecho todo correctamente”.

"Con la que está cayendo en España, no podemos hablar de cursos o tesis. España no está para estar corrigiendo exámenes”, ha concretado Casado.

Durante la entrevista, Casado también ha hablado sobre el abandono de la vida política de Soraya Sáenz de Santamaría, los cien días de gobierno de Pedro Sánchez o la dimisión de la ministra Carmen Montón tras el escándalo de su máster.

Pablo Casado ha resaltado que el Partido Popular va a “exigir al Gobierno lo que se debe exigir”.

Sobre Soraya Sáenz de Santamaría, Casado asegura que “están muy unidos”. “Soraya estuvo impecable. Si yo ganaba, nadie perdía”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA

Casado ha mantenido este miércoles su primer cara a cara como líder del PP con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno. Una sesión marcada por la dimisión de la ministra de Sanidad este martes tras el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, del que se han publicado irregularidades y plagios en su TFM.

“La política en España tiene que ser de altura. Yo no he criticado ni voy a criticar la casa de Iglesias, ni he dicho nada sobre la mujer de Sánchez”, ha añadido Casado.