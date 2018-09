El huracán Florence sigue avanzando hacia la costa de EE.UU.

El huracán Florence categoría 3 ha reducido de nuevo muy levemente sus vientos máximos sostenidos a 185 km/h, pero no su peligrosidad, mientras avanza hacia Las Carolinas, en la costa sureste de Estados Unidos, adonde llegará el viernes. En su boletín, el Centro Nacional de Huracanes ha señalado que está a 540 kilómetros al sureste de Willmington (Carolina del Norte), y a 595 km/h al este-sureste de Myrtle Beach (Carolina del Sur), hacia donde se dirige con una velocidad de traslación de 26 km/h.

El presidente, Donald Trump, ha advertido a todos los ciudadanos de la importancia que tiene seguir las indicaciones de las autoridades. "Es vital, seguir las indicaciones locales de evacuación. Esta tormenta es extremadamente peligrosa. ¡Manteneos a salvo!"

It is imperative that everyone follow local evacuation orders. This storm is extremely dangerous. Be SAFE! #HurricaneFlorence https://t.co/94Ue4e26PD pic.twitter.com/KvF54CwomW