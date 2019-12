¿Los toros en el punto de mira del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos?, y otras claves del día

1. Los toros, ¿en el punto de mira del pacto PSOE-Podemos?

Si el pasado 28 de abril la cuestión taurina saltó al debate político con varios candidatos en los partidos del centro derecha, en las segundas elecciones de este 10 de noviembre pareció que el suoflé se desinflaba y los toros pasaban a ser tema menor.

Lejos quedaba la presencia de diestros como Miguel Abellán y Salvador Vega en las listas del Partido Popular o la de Serafín Marín en Vox, partido que siempre ha contado con el apoyo explícito de Morante de la Puebla.

2. Sánchez fríe a ERC de ofertas para una investidura antes de Nochevieja

Papeles y más papeles. En la cuenta atrás a la reunión de este martes 10 de diciembre en Barcelona entre los equipos de PSOE y ERC, Pedro Sánchez está decidido a alcanzar una apuesta de “todo o nada” cuya evidencia pasa por un constante ir y venir de contactos y de intercambio de documentos para lograr un punto de inflexión en las negociaciones. Así lo ha podido saber la Cadena COPE de fuentes de toda solvencia.

GRAF5434 MADRID, 21/5/2019.- El líder de ERC, Oriol Junqueras,iz., que se encuentra en prisión provisional se dirige al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,d., durante la sesión constitutiva de las nuevas Cortes Generales de la XIII Legislativa que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados. EFE/BallestrosBallesteros

Fue el presidente del Gobierno quien deslizó en los corrillos del Acto con motivo del Día de la Constitución en las Cortes que la convocatoria de la mesa de diálogo liderada por Adriana Lastra y Gabriel Rufián tendría lugar en la Ciudad Condal, aunque lo concertado entre las partes era dejar el anuncio a los separatistas para permitirles marcarse un tanto. El descuido de Sánchez lo hizo imposible. En todo caso, el encuentro se antoja clave para poner sobre la mesa sus propuestas y, aunque no tenga por qué ser “definitivo”, según remacharon en La Moncloa, podría desencadenar una nueva cita antes de finalizar esta misma semana.

3. Felipe VI empieza esta semana la octava ronda de consultas de investidura en apenas cinco años de reinado

La ronda de consultas de Felipe VI con los representantes de los partidos, fijada para los días 10 y 11 de diciembre, será la tercera de 2019 y la octava en sus cinco años y medio de reinado para conocer las posiciones de cada fuerza política ante la investidura de un presidente del Gobierno.

GRA269. MADRID, 01/02/2016.- El Rey saluda al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias (d), durante la audiencia ofrecida en el marco de la segunda ronda de consultas para la designación de candidato a la Presidencia del Gobierno, esta tarde en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. EFE/ Paco Campos ***POOL***Paco Campos

Este elevado número de tandas de consultas contrasta con las diez que protagonizó su padre, el rey Juan Carlos, en sus casi 39 años en los que ejerció como jefe del Estado.

4. Los aranceles de Trump pasan factura a los productos españoles

El pasado 18 de octubre entraron en vigor los aranceles del 25% impuestos por Trump a productos de la UE, por valor de 7.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) anuales. La Organización Mundial del Comercio los autorizó por los subsidios ilegales que recibió en su día el fabricante europeo Airbus. Sus socios -España, Alemania, Francia y Reino Unido- fueron los países más afectados por la medida.

Yuri Gripas / POOL

En nuestro caso la lista incluía productos como el vino, el aceite de oliva, el queso o los cítricos. Mes y medio después COPE ha hablado con esos sectores para conocer hasta qué punto les han pasado factura los aranceles. Como se esperaba, las consecuencias han sido muy negativas.

5. Joaquín, en Tiempo de Juego:"No hace falta hablar de mi renovación, es cuestión de que me llame el presidente"

El jugador del Betis, Joaquín, ha marcado ante el Athletic su primer hat-trick en su carrera deportiva. Además, se ha convertido en el jugador más veterano en conseguir un triplete en la historia de LaLiga. Después del partido, el bético ha atendido a Tiempo de Juego. "Quién me iba a decir a mí", ha asegurado.

Audio

Sobre su renovación, Joaquín ha asegurado que "no hace falta hablar, solo es cuestión de que nos sentemos, de que el presidente me llame o yo le llame a él". "Aquí hay que estar para competir, estar por estar, no", ha afirmado el capitán verdiblanco.