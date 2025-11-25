La indignación de Paco González con Araujo: "Aguanta, cuerpea, que eres grandón..."

Corría el minuto 43 de partido cuando la tensión se ha disparado en el encuentro entre el FC Barcelona y el Chelsea. Una durísima entrada de Ronald Araujo sobre Cucurella le ha costado al central uruguayo la segunda tarjeta amarilla y, por tanto, la expulsión, dejando al conjunto azulgrana con diez jugadores justo antes del descanso y con 1-0 en contra en el marcador.

La incredulidad de Hansi Flick

La reacción en el banquillo no se ha hecho esperar. Hansi Flick, el técnico del Barça, no daba crédito a lo que veía. Según han narrado en el programa 'Tiempo de Juego', la primera reacción de Flick ha sido "girarse y negar con la cabeza", mostrando un claro gesto de impotencia y desaprobación ante una acción que compromete seriamente al equipo.

Posteriormente, las cámaras han captado cómo el entrenador comentaba la jugada con su segundo, Marcus Sorg, evidenciando su enfado. Como han apuntado los comentaristas, "es de esas entradas que es que no puede el árbitro evitar la segunda tarjeta".

Dura crítica a la acción de Araujo

Paco González, director del programa, ha sido especialmente crítico con la falta de temple del jugador uruguayo. "Tienes derecho a protestar, protesta con educación y no ves la primera. Tienes la primera, sabes que te van a encarar, son jugadores rápidos", ha lamentado González, resumiendo el sentir general sobre la imprudencia del capitán.

El director de 'Tiempo de Juego' ha añadido un consejo que resume la jugada: "Aguanta, cuerpea, que eres muy grandón, no vayas abajo y pegues un leñazo". Araujo, por su parte, se ha retirado del campo al trote y sin protestar, consciente de la dureza de su acción, mientras chocaba la mano con un Flick de rostro muy serio.

Esta expulsión podría tener consecuencias para el central, ya que, como se ha apuntado en la retransmisión, la acción "puede penalizar a Araujo, que no es titular indiscutible en el eje de la defensa". La solución inmediata para Flick pasa por recomponer la zaga, posiblemente colocando a Eric García como central para afrontar la segunda mitad.