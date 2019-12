Joaquín, en Tiempo de Juego:"No hace falta hablar de mi renovación, es cuestión de que me llame el presidente"

El jugador del Betis, Joaquín, ha marcado ante el Athletic su primer hat-trick en su carrera deportiva. Además, se ha convertido en el jugador más veterano en conseguir un triplete en la historia de LaLiga. Después del partido, el bético ha atendido a Tiempo de Juego. "Quién me iba a decir a mí", ha asegurado.

Sobre su renovación, Joaquín ha asegurado que "no hace falta hablar, solo es cuestión de que nos sentemos, de que el presidente me llame o yo le llame a él". "Aquí hay que estar para competir, estar por estar, no", ha afirmado el capitán verdiblanco.