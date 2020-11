Se multiplican las solicitudes de ayuda al Banco de Alimentos Infantil de Madrid

“Ningún niño sin desayuno” es el lema del Banco de Alimentos Infantil de Madrid. Desde hace 3 años reparte la primera comida del día para menores de 12 años que, de otro modo, no tendrían nada en su mesa. Pero desde el inicio de la pandemia, nos cuenta a COPE su presidente, Jose Antonio Abad, se han disparado las solicitudes de ayuda. “Desde marzo hemos notado que acuden sobre todo madres solas con bebés a su cargo que se han quedado sin trabajo y que si no trabajan no cobran y si no cobran no comen”. Por eso desde el Banco de Alimentos intentan ayudarles ofreciéndoles desayunos de galletas, leche y cacao o de cereales y leche de fórmula en el caso de los menores de un año.

Más de 1.500 familias se benefician de estas ayudas desde el inicio de la pandemia. Solo desde junio han repartido más de 75.000 desayunos, pero también todo tipo de alimentos “fruta fresca, donaciones que nos hacen los supermercados y empresas y también restaurantes que han cerrado y nos han donado sus productos”, explica José Antonio.

Y reparten estas ayudas sobre todo en zonas como Tetuán, Vallecas, Aluche y Carabanchel, en la capital, pero también en Leganés, Parla, Pinto o San Sebastián de los Reyes, entre otros municipios, porque el Banco de Alimentos actúa en toda la Comunidad de Madrid. Todo gracias a donaciones de empresas y también de particulares porque “recibimos muchas llamadas todos los días ofreciendo ayuda de alimentos, hace poco una señora hizo una donación de 400

euros y nos llenó una furgoneta entera de leche y galletas, todavía hay gente maravillosa”, cuenta José Antonio.

El Banco de Alimentos de Madrid cuenta con una coordinadora y varios voluntarios que se encargan de recoger los donativos y organizar su reparto a más de 30 despensas solidarias de toda la región.

Ahora, la necesidad ha hecho que además repartan biberones, pañales y también productos de higiene para bebés. También recogen donativos de alimentos en el teléfono 910059949.