Alberto Abalde, jugador del Real Madrid, se sincera en El Partidazo de COPE tras la primera en casa en la Euroliga: "Han sido superiores desde el minuto uno"

El Real Madrid ha cedido su imbatibilidad en el WiZink Center en la Euroliga tras caer este jueves ante un Panathinaikos que, en palabras de Alberto Abalde, fue superior de principio a fin. El alero gallego ha analizado la derrota en el micrófono inalámbrico de Pilar Casado para 'El Partidazo de COPE', donde ha hecho autocrítica y ha llamado a la calma.

Abalde ha admitido que el equipo no ha logrado superar "las expectativas que teníamos nosotros mismos de cómo queríamos jugar". Sin embargo, ha subrayado que la derrota debe servir para crecer. "Creo que es un partido que nos tiene que servir para mejorar, para dar un paso adelante", ha señalado.

Un calendario sin tregua

El jugador ha recordado que el exigente calendario no permite lamentarse. "Este calendario no te permite ni venirte muy arriba cuando ganas un partido importante como en el Palau, y tampoco venirte muy abajo cuando llegan dos derrotas", ha explicado. El equipo ya tiene la vista puesta en su próximo compromiso, el domingo contra el Bilbao Basket.

Tenemos un margen de mejora muy grande" Alberto Abalde Jugador de baloncesto del Real Madrid

Pese al resultado, el mensaje de Abalde es optimista, insistiendo en que deben seguir trabajando. "Tenemos un margen de mejora muy grande", ha asegurado, y ha añadido que la ambición del vestuario es "seguir mejorando como equipo, pero sacar las victorias".

Un rival de máximo nivel

La victoria del Panathinaikos pone fin a la condición de inexpugnable del pabellón madrileño, que era una de las dos únicas canchas de la Euroliga que permanecían invictas. El propio Sergio Scariolo ya había advertido en la previa del potencial del conjunto griego, al que calificó como "probablemente, el mejor equipo de las últimas dos temporadas en Euroliga".