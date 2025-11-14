Quién es Luis Rubén Rubiales, el tío que lanzó huevos al expresidente de la RFEF: de actor de La Que Se Avecina al "arrebato" por la situación familiar

La presentación del libro de Luis Rubiales ha quedado eclipsada por un surrealista episodio. Su propio tío, Luis Rubén Rubiales López, ha irrumpido en el acto para lanzarle varios huevos al expresidente de la RFEF. Los detalles de este intento de agresión han sido desvelados en el programa 'El Partidazo de COPE', arrojando luz sobre un conflicto que va más allá de lo profesional.

Un 'arrebato' en plena presentación

El incidente ha ocurrido a los pocos minutos de comenzar el evento, antes incluso de que Rubiales tomara la palabra. El asaltante, ataviado con un gorro, gafas y auriculares, ha entrado al grito de "no se preocupen, no pasa nada", para acto seguido lanzar tres huevos. La agilidad del expresidente y la intervención del editor, que ha parado uno con la mano, han evitado el impacto.

Tras el lanzamiento, el propio Luis Rubiales ha intentado abalanzarse sobre su tío, pero los presentes lo han detenido. El expresidente, que confesó en COPE haber pasado miedo, confirmó más tarde que su primera reacción fue "ir a por el agresor". El atacante fue finalmente arrestado.

Europa Press Luis Rubiales durante la presentación de su libro 'Matar a Rubiales'

Actor y protagonista de un drama familiar

El agresor, Luis Rubén Rubiales López, es tío del expresidente y tiene una edad similar. Es actor de profesión y ha participado en numerosas series de éxito en España, como 'Cuéntame', 'El secreto de Puente Viejo', 'El ministerio del tiempo', 'Gigantes' y, la más conocida, 'La que se avecina'.

Según la información de 'El Partidazo de COPE', el móvil del ataque es un "arrebato familiar". Luis Rubén vive con su madre de 90 años, abuela de Rubiales, quien al parecer "lo está pasando mal" por la ruptura total entre las dos ramas de la familia. Este gesto habría sido una forma de escenificar el conflicto y dejar en ridículo al expresidente.

La sombra del montaje, descartada

El episodio ha sido calificado como "berlangueano" y propio de "la España cañí". La existencia de un actor en la trama y lo rocambolesco de la situación han alimentado las teorías de un posible montaje, pero fuentes del programa descartan esta opción al cien por cien. La relación familiar está completamente rota, hasta el punto de que Rubiales se querelló contra su otro tío, Juan Rubiales, pidiéndole seis años de cárcel.

Este ataque con huevos se suma a otros capítulos polémicos en el entorno del expresidente, como la huelga de hambre de su madre o las duras acusaciones de su tío Juan. El incidente, que para algunos es un "esperpento" y un "circo", ratifica para otros la controvertida imagen de quien dirigió el fútbol español y que ha vuelto a la primera línea mediática, como demuestran sus recientes entrevistas sobre su gestión y polémicas.