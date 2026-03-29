Las hermandades y cofradías en las calles de España

El Cristo de la Victoria durante una procesión en Huelva durante el Domingo de Ramos

La Semana Santa es el tiempo central del calendario litúrgico, unos días en los que las celebraciones condensan los fundamentos de la fe. Para las hermandades y cofradías, la Semana Santa es además un momento para el que se preparan a lo largo de todo el año.

Los números son impresionantes. Hay más de 8.000 hermandades y cofradías inscritas en el Registro de Instituciones Religiosas, con alrededor de 3 millones de miembros. Se trata de una tradición única y con profundo arraigo en España, muy valorada hoy por la Iglesia, superados ciertos prejuicios de décadas pasadas hacia la piedad popular.

En los últimos tiempos hay que agradecer especialmente el empuje del Papa Francisco, que reservó a hermandades y cofradías un lugar propio el pasado año durante el Jubileo de la Esperanza. Los obispos españoles han contribuido también no solo a modificar esas percepciones injustas y superficiales, sino en la búsqueda de un espacio propio para las hermandades y cofradías en la Iglesia y en la sociedad del siglo XXI.

Estas entidades se han convertido en un referente para la vida de fe de sus miembros, aportando un componente comunitario insustituible, incluida una dimensión formativa, social y caritativa, que, sin pretender rivalizar con otras entidades específicas en la Iglesia, facilita vivir la fe con mayor coherencia. Es una labor esencial, aunque a menudo oculta, salvo en días como estos en que se hace patente la apabullante dimensión de este fenómeno tan característico del catolicismo español.