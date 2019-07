Coalición con demasiados interrogantes

Mientras se ha iniciado el debate de investidura, el PSOE y Podemos siguen negociando el Gobierno de coalición que Sánchez ha negado durante los últimos tres meses, y que está cerca de materializarse sin que haya trascendido ninguna conversación en torno al programa de Gobierno. Las dos partes se limitan a señalar que en la cuestión programática, como la denominan, ya se avanzó cuando el mes de octubre pasado se llegó a un acuerdo presupuestario.

Pero ese preacuerdo no suponía un programa de Gobierno. No se hacía mención a cómo afrontar el problema que supone el separatismo catalán, y esa va a ser una cuestión decisiva en la legislatura. El punto de partida no es bueno porque Sánchez, si es investido este jueves, lo será con la abstención de los independentistas. Podemos ha defendido un referéndum inconstitucional y ha hablado de “presos políticos”.

El compromiso al que llegaron el PSOE y Podemos suponía revertir la reforma laboral y subir los impuestos de la renta, de sociedades y de patrimonio, así como la creación de nuevos tributos. Pero las dudas de aquel documento, referencia para el nuevo Gobierno, no son solo económicas. En el ámbito educativo, por ejemplo, las dos fuerzas de izquierda no hacían referencia a la libertad de los padres y postulaban un protagonismo abusivo del Estado.