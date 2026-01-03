La voz al pueblo de Venezuela

Hasta el momento los bombardeos han tenido, sobre todo, objetivos militares. No parece que estemos ante una operación a gran escala. El papa León XIV pidió hace unos días que los problemas de Venezuela no se resuelvan con violencia. Delcy Rodríguez, vicepresidenta y mujer fuerte del régimen ha hecho un llamamiento a la resistencia. La escalada de la violencia, que ya existe en forma de intensa represión gubernamental, puede llegar si hay voluntad del régimen de resistir a toda costa en contra de una mayoría social aplastante que en las elecciones robadas de julio de 2024 se expresó con contundencia.El pueblo de Venezuela ha dado muestras suficientes en décadas de represión de su carácter pacífico.

Naciones Unidas ha documentado sobradamente cómo Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Hay una investigación de la Corte Penal Internacional en marcha. Maduro debe ser puesto a disposición de la justicia internacional cuanto antes. Y tan pronto como sea posible debe iniciarse una transición para devolver el poder a los venezolanos y restaurar las instituciones democráticas que desde hace décadas de dictadura han sido pervertidas.

La intervención de Estados Unidos si es precisa y limitada puede contribuir a evitar un mal mayor y a que los venezolanos puedan recuperar una vida digna; justa y democrática.