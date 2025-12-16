La incertidumbre sobre el medio y largo plazo del régimen chavista y de sus dirigentes va mucho más allá de los límites territoriales de Venezuela. Lo que suceda en la política venezolana afectará muy directamente al futuro de la política nicaragüense y, de manera más inmediata, a la política interna cubana.

El Gobierno de Díaz Canel sigue prestando apoyo logístico a Venezuela en materia militar y de seguridad. Venezuela, por su parte, surte de petróleo a Cuba, se calcula que con un 5% de su producción, y lo hace a precios subvencionados. En previsión de lo que pueda suceder, el Gobierno de Maduro ha pedido a sus aliados del Bloque ALBA que acudan en ayuda de Cuba. El problema es que los socios de Venezuela y Cuba son cada día menos y su capacidad de apoyo energético es realmente pobre. Con la excepción de Irán, ¿quién podría acudir en apoyo de los cubanos? Ecuador y Bolivia ya están fuera del Bloque Alba, y no se espera que Nicaragua o Surinam, entre otros, pudieran apoyar al castrismo. Si cayera Maduro, ¿qué pasaría en Cuba? Si cae Maduro, ¿apoyarán China, Rusia o México al castrismo? ¿Es viable la Cuba castrista sin la Venezuela de Maduro?

Cuba, acaba de proclamar Díaz Canel, va a resistir. En el corto y medio plazo esa resistencia del régimen implica mayor represión y, sin lugar a duda, mayor pobreza. Con claridad meridiana lo ha explicado un alto cargo del ministerio cubano de relaciones exteriores: Cuba no va a ir a una guerra con Estados Unidos. ¿Estarán las élites cubanas pensando o, preparándose, para traicionar a Maduro?