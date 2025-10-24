Persecución religiosa, un drama silenciado

“Tu derecho, no un privilegio” es el título del acto en el que la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta hoy en Madrid su Informe de Libertad Religiosa en el mundo. El informe llega a su 25 edición convertido en referente sobre el respeto a este derecho fundamental, en lo que respecta no solo a los cristianos, sino a personas de todas las religiones. De ahí que convenga tomarse muy en serio la advertencia de que la libertad religiosa se vulnera gravemente en 62 países. Según los indicadores utilizados, en 24 de esos países se puede hablar de persecución, lo que sucede cuando se cometen impunemente delitos de odio por motivos religiosos o las propias leyes amparan la violencia.

En este bloque se encuentran las dos superpotencias demográficas, India y China, y también Nigeria, el país más poblado de África. La libertad religiosa es, por tanto, un derecho que se niega a la mayoría de los habitantes del planeta, ya sea por la represión de gobiernos totalitarios, a causa del nacionalismo religioso o por el yihadismo, especialmente en regiones como el Sahel, donde los cristianos se juegan la vida por profesar su fe. La magnitud del drama contrasta con la falta de sensibilización en Europa, donde tampoco son infrecuentes algunas formas de intolerancia religiosa, como los actos de vandalismo contra iglesias. De ahí la recogida de firmas que inicia Ayuda a la Iglesia Necesitada para pedir a las organizaciones internacionales y gobiernos democráticos que condenen la persecución religiosa, sancionen a los gobiernos que la cometen y protejan a las personas y comunidades que la sufren.