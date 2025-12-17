La encrucijada de Extremadura ante el 21-D: la incertidumbre de Almaraz y el buen momento del campo

La incertidumbre que rodea a la central nuclear de Almaraz y, por otro, la situación de sectores clave, como el ganadero y el agrícola, son realidades abordadas por todos los partidos durante la campaña electoral en Extremadura que ya afronta su recta final. Po ello, en ‘Mediodía COPE’ ha decidido dejar a un lado las promesas que se lanzan en los mítines para analizar dos de las grandes preocupaciones de la región.

Almaraz, una "losa de incertidumbre"

Fernando Sánchez, presidente de la plataforma ‘SÍ A ALMARAZ, SÍ AL FUTURO’ y trabajador de la central, ha descrito a Pilar García de la Granja el "ambiente de incertidumbre" que se vive en la comarca. La planta, que genera 4.000 empleos directos e indirectos y supone el 5 % de la riqueza de toda Extremadura, se enfrenta a un cierre que el Gobierno central mantiene. Según Sánchez, esta decisión tendría consecuencias devastadoras para la fijación de población en la zona.

Como alcalde de Belvís de Monroy, un municipio de 800 habitantes cercano a la central, ha advertido que el cierre supondría "la pérdida de decenas de municipios y de pueblos que están condenados a desaparecer por despoblación", al no poder asentar población joven con empleos cualificados.

Una transición justa en entredicho

Respecto al plan de reindustrialización prometido por el Gobierno, Sánchez se ha mostrado escéptico. Ha recordado que, en su opinión, "la transición justa en España nunca ha llegado, ni en las minas ni en astilleros ni en Garoña". Por ello, ha defendido que la llegada de nueva industria debe ser un complemento y no un sustituto de la central nuclear.

Para el presidente de la plataforma, el camino es claro y pasa por conservar el tejido industrial actual. "La única transición justa posible es el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, que además es la primera industria de Extremadura", ha sentenciado durante su intervención en la COPE.

Sánchez ha recordado que cualquier nueva industria necesita energía, y la de Almaraz es "barata, los 365 días del año y a la puerta de casa". De hecho, ha mencionado que directivos de grandes empresas, como el CEO de Merlin Properties, han vinculado la instalación de centros de datos en la región a la continuidad de la central.

En este sentido, ha subrayado que toda Europa ha catalogado la energía nuclear como verde y que "es inviable la descarbonización sin centrales nucleares". Por ello, ha hecho un llamamiento a los políticos para que sean conscientes de que la planta "es una fuente de empleo para toda Extremadura" y ha afirmado que los vecinos están "hartos de ser discriminados".

La cara positiva del campo extremeño

En la otra cara de la moneda, Enrique de Muslera, presidente de la Asociación Extremeña de Ganaderos del Reino, ha explicado que el sector ganadero se encuentra en un "ciclo bastante positivo". Tras años de sequía, las buenas lluvias de los dos últimos años y los "buenos precios del ganado" han beneficiado a la ganadería extensiva, que depende fundamentalmente del clima.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. De Muslera ha señalado que el sector ha sufrido circunstancias negativas en sanidad animal, como los recientes brotes de lengua azul en el ganado ovino, que han provocado "bajas importantes". Pese a ello y los incendios del verano, ha calificado el año como "bueno, positivamente".

Finalmente, sobre los aranceles de China al cerdo europeo, De Muslera ha asegurado que el efecto en Extremadura será "no demasiado". La razón es que la región se dedica casi en su totalidad al cerdo ibérico criado en extensivo, mientras que los aranceles afectan principalmente al cerdo de capa blanca de granjas intensivas, más comunes en Cataluña o Aragón.