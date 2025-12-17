Ni por temas deportivos, ni por cuestiones personales: los motivos del fin de la relación entre Alcaraz y Ferrero

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y su entrenador, Juan Carlos Ferrero, han anunciado este miércoles el final de su relación deportiva después de más de siete años juntos. La noticia, analizada por el periodista Ángel García en La Tarde de COPE, llega a tan solo un mes del inicio del Abierto de Australia, el gran objetivo del tenista murciano para la nueva temporada.

La ruptura profesional ha causado un gran impacto en el mundo del tenis, ya que se produce en la mejor temporada de la carrera de Alcaraz, que ha terminado como número 1 del ranking ATP. Además, esta misma semana Juan Carlos Ferrero había sido nombrado mejor entrenador del mundo, lo que aumenta la sorpresa de una decisión que, según un post del propio técnico, podría no haber sido tan de mutuo acuerdo.

Archivo Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos

Una cuestión económica, no deportiva

Según ha informado Ángel García, el detonante de la separación no responde a motivos deportivos, sino a desacuerdos a nivel económico. "Si tú valoras tu trabajo en x y tu jefe que tiene que ser x menos 20, pues entonces eso también puede suponer ciertos problemas", ha explicado el periodista.

"Es más una cuestión de no ponerse de acuerdo a nivel económico, que una cuestión personal", ha sentenciado García, quien ha insistido en que la relación entre ambos sigue siendo excelente y que, como en casi todo, "hay que seguir la pista del dinero" para entender la situación.

Conflictos de intereses y desgaste

A las tensiones económicas se suma un conflicto de intereses relacionado con sus proyectos empresariales. El principal medio de vida de Juan Carlos Ferrero es su academia de tenis, de donde salió el propio Alcaraz. Sin embargo, hace un tiempo, la familia del tenista decidió crear su propia academia, desvinculando la imagen del número uno de la de su hasta ahora mentor.

El desgaste por los viajes también ha sido un factor clave para Ferrero. Con tres hijos, el extenista ya había manifestado en varias ocasiones su deseo de no viajar tanto, ya que la vida de un entrenador de élite implica estar fuera de casa entre 30 y 40 semanas al año, una rutina que ya no quería mantener.

Instagram - Alcaraz Ferrero y Alcaraz, durante un torneo

Un relevo complicado

De momento, Samuel López, quien ya compartía las labores de entrenador este año, será quien dirija a Alcaraz en la gira australiana. Sin embargo, se trata de una solución temporal, ya que, según el mismo periodista, el equipo de Alcaraz ya está buscando un nuevo primer entrenador para el resto de la temporada.

La tarea de sustituir a Ferrero no será sencilla, no solo por su nivel técnico, sino por su rol casi paternal en la carrera del murciano. "Juan Carlos era casi un segundo padre para él", una figura de máxima exigencia y control. Encontrar a alguien que cumpla ese papel y que, además, esté dispuesto a instalarse en Murcia, complica considerablemente la búsqueda del sustituto ideal.