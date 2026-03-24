Operación de conquista de Netanyahu en el Líbano

Hay serios indicios de que Israel prepara una invasión del sur del Líbano para controlar una franja de terreno que está por debajo del río Litani y hacerse luego con buena parte del valle de la Bekáa. En las últimas horas ha dinamitado los puentes que unen el centro del país con los pueblos y ciudades que están más cercanos a la frontera norte de Israel. La destrucción de infraestructuras, con el daño que eso supone para el futuro, está siendo una constante de la nueva ofensiva.

En nombre de la lucha contra Hezbolá, Netanyahu ha puesto en marcha una operación de conquista. El desarme de la milicia pro-iraní se ha convertido en un pretexto. En el pasado Israel ya ha tenido experiencia de las consecuencias de la invasión del Líbano: Hezbolá se fortalece, la guerra de guerrillas diezma al invasor. Netanyahu está utilizando en este caso algunas tácticas de las que ha usado en Gaza provocando movimientos de población civil a la que se la amenaza con quedar bajo los bombardeos.

Los cristianos, parte significativa de la población del Líbano, están siendo objetivo de las operaciones militares de Israel. Es muy posible que parte de la población cristiana, que tiene más facilidad para marcharse, acabe optando por el exilio. Los cristianos del Líbano son uno de los pocos elementos de cohesión de un país clave para la paz en la región.

En su viaje al Líbano, el Papa hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que promoviera para el país procesos de diálogo, y en este momento son más necesarios que nunca.