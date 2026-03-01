Qué esperar de la visita del Papa a España

España se prepara para la visita de León XIV, la primera de un Papa en 15 años. La expectación es enorme. Lo que se conoce hasta ahora de la agenda, del 6 al 12 de junio, se anuncia del máximo interés. El presidente del episcopado, Luis Argüello, ha resaltado la doble dimensión eclesial y civil del viaje.

Como sucesor de Pedro, el Papa tiene la misión de confirmar en la fe en los bautizados. Y qué mejor escenario que el Corpus, solemnidad que en España se ha cuidado tradicionalmente de manera especial.

Pero León XIV viene además como jefe de Estado, invitado por el rey, para trasladar un mensaje a toda la sociedad, creyentes y no creyentes. El esperado discurso del Papa ante las Cortes Generales se producirá en un momento en el que los obispos no ocultan su preocupación por el clima de polarización.

Desde lo ideológico, el enconamiento se traslada al ámbito afectivo y personal, retroalimentando un clima político que se va escorando hacia los extremos.

Los propios católicos no son inmunes a este contexto. León XIV tiene sin embargo claro dónde quiere que esté la Iglesia. La elección de Canarias, lugar de llegada de inmigrantes y refugiados, no deja lugar a dudas. Es también un bonito gesto hacia su predecesor, Francisco, que no pudo cumplir su deseo de visitar las islas. Igual que la etapa en Barcelona recuerda inevitablemente a Benedicto XVI, el Papa que consagró la Sagrada Familia y la convirtió en icono de la nueva evangelización y referente del diálogo fe-razón-arte. Diálogo al que la evolución social en los últimos tiempos abre nuevos e interesantes horizontes.