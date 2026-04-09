El doble rasero ante las víctimas del terrorismo

El pasado miércoles, el Partido Popular logró hacer valer su mayoría en el Senado para tramitar una ley destinada a prohibir los homenajes a los terroristas de ETA. Sin embargo, el Partido Socialista votó en contra y, en nombre de una supuesta convivencia, evidenció la diferencia de trato que dispensa a las víctimas del Franquismo y a las de la banda terrorista ETA. Con este posicionamiento, los socialistas adelantaron, además, cuál será su posición cuando la reforma penal planteada por el PP llegue al Congreso.

El trato a la memoria de las víctimas del terrorismo etarra constituye una de las más graves anomalías democráticas de nuestro país. Que en España se puedan realizar homenajes a quienes decidieron asesinar por motivos políticos es un hecho inaceptable. La situación es singularmente grave por cuanto gran parte de estos actos de bienvenida a etarras, los llamados ongi etorris, son promovidos por organizaciones políticas que forman parte de Bildu, uno de los socios sobre los que se asienta el Gobierno de Pedro Sánchez. Que en el espacio público se pueda enaltecer la trayectoria de quienes mataron por motivos ideológicos es una aberración que exige una respuesta política y legislativa.

La reforma penal promovida por el PP decaerá previsiblemente cuando llegue al Congreso. Sin embargo, este tipo de iniciativas mantienen viva una reivindicación legítima e imprescindible, y permiten evidenciar el doble rasero de un gobierno que no tiene reparos en negociar y ceder ante quienes alentaron y todavía celebran el terror que durante décadas asoló España.