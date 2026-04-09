José María, jardinero: "Muchas familias están padeciendo el tema del polen porque tienden las sábanas y las toallas fuera, se les pega el polen"

La primavera ha llegado y, con ella, las temidas alergias. En medio del pico de polinización, José María, un jardinero de Córdoba y oyente del programa 'Poniendo las Calles', ha intervenido en directo con Carlos Moreno 'El Pulpo' para ofrecer una perspectiva única desde su profesión. Aunque él mismo no sufre de alergia, es testigo directo de cómo afecta a la población y ha compartido una advertencia clave sobre un hábito doméstico que puede empeorar los síntomas drásticamente.

Un jardinero inmune en un mar de polen

José María ha relatado cómo, a pesar de no ser alérgico, nota la presencia masiva del polen en el ambiente. "Se me mete por los ojillos, se me mete por la nariz y lo noto", ha comentado, aunque ha aclarado que a él, por suerte, no le afecta. Sin embargo, su trabajo le permite ver la otra cara de la moneda: "Veo a gente con los ojos enrojecidos, que no pueden casi respirar, que se tiene que poner mascarilla" y buscan maneras de evitar los síntomas de las alergias. Para un profesional como él, desarrollar una reacción sería devastador.

El polen para mí sería nefasto, si yo fuera alérgico al polen, sería de tener que dejar mi trabajo"

Diente de león y polen

Las especies que más afectan

Desde su experiencia en los parques y jardines de Córdoba, José María ha identificado las plantas que más problemas están causando actualmente. "Los cipreses, las tuyas, las gramíneas, los olivos y los plátanos de sombra están ahora polinizando a tope", ha explicado. Ha señalado que, aunque las lluvias recientes han dado un respiro al "lavar" parte del polen, es una solución temporal. "De aquí a 2 o 3 días vuelve a salir de nuevo", ha advertido el jardinero. Es un fenómeno que se repite y que hace que cada vez sea más frecuente ver pacientes de todas las edades con síntomas de alergia.

El error en casa que dispara la alergia

El momento clave de su intervención ha llegado cuando ha corroborado el consejo de un experto, lanzando una advertencia crucial. "Muchas familias están padeciendo el tema del polen", ha afirmado, porque "lavan las sábanas y las toallas" y las "tienden en el jardín". Según ha detallado, este gesto aparentemente inofensivo tiene consecuencias directas. "En esa ropa se les pega el polen, y cuando luego la utilizan, tanto en la cama como en la ducha, absorben ese polen", ha sentenciado. Con estos síntomas, a veces es difícil distinguir si se trata de una alergia o un catarro, aunque hay claves para diferenciarlos.

En esa ropa se les pega el polen, y cuando luego la utilizan, tanto en la cama como en la ducha, absorben ese polen"

Polen, olivos y alergias: El impacto de la primavera en Jaén

Finalmente, José María ha compartido su alegría por haber podido entrar en directo en 'Poniendo las Calles', un programa que escucha "casi todos los días" al levantarse a las cinco de la mañana. Tras varios intentos fallidos por tener las líneas ocupadas, ha aprovechado su día de descanso para contactar y ha sido recompensado con la promesa de recibir el diploma oficial de 'ponedor de calles' de manos del equipo.