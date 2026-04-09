Juan José Zapata, alergólogo: "Las mascarillas más efectivas contra el polen para los alérgicos son las tipo FFP2 o las antipolen específicas"

La alergia primaveral llega este año con más fuerza de lo habitual, afectando a los entre 8 y 10 millones de personas que se estima que la padecen en España. Así lo ha confirmado el doctor Juan José Zapata, presidente del comité de aerobiología de la sociedad española de alergología e inmunología clínica, en una entrevista en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, donde ha desgranado las previsiones y ha ofrecido una guía de consejos para afrontar una temporada que se prevé "importante".

Una primavera "fuerte" para los alérgicos

Según el doctor Zapata, los modelos matemáticos que manejan desde hace 30 años apuntan a una polinización intensa. La razón principal es que "hemos salido de casi 5 años de una sequía extrema", y las abundantes lluvias de los últimos meses han provocado que "los pantanos todos estén a rebosar" y la tierra se haya "empapado de agua". Esto se traduce en que las plantas, como las gramíneas, tienen "una capacidad vegetativa extrema" y todos los recursos para una polinización "bastante fuerte".

La polinización puede ser bastante fuerte, bastante extrema"

Canva Alergia y polen

Las previsiones apuntan a que la segunda quincena de mayo será el momento de mayor concentración de polen de olivo, urticáceas y gramíneas. Por zonas, el experto señala que las gramíneas son especialmente importantes en Extremadura, norte de Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que el olivo lo es en Jaén, Córdoba y Granada. Para seguir la evolución, Zapata recomienda la web Polenes.com, donde los pacientes pueden consultar los niveles de polen en su área.

Claves para aliviar los síntomas

El alergólogo ofrece consejos prácticos para el hogar, como ventilar la casa entre 10 y 15 minutos en las horas centrales del día, cuando el polen asciende a capas más altas de la atmósfera. Además, lanza una advertencia clave para los meses de abril y mayo: "poner la ropa en exteriores es una mala idea". Explica que los tejidos actúan como un "imán para el polen", introduciéndolo en el domicilio al secar las prendas fuera.

En la calle, el uso de gafas de sol es de gran ayuda, ya que actúan como barrera física e impiden que el polen impacte directamente en los ojos, una zona donde "estallan rápidamente y producen una inflamación muy importante". Para una protección más completa, sobre todo en zonas de alta polinización, el doctor Zapata es claro: "Las mascarillas más efectivas contra el polen para los alérgicos son las tipo FFP2 o las antipolen específicas", ya que retienen eficazmente las partículas si se ajustan bien a la cara.

Las mascarillas más efectivas contra el polen para los alérgicos son las tipo FFP2 o las antipolen específicas"

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un hombre con mascarilla

Diagnóstico precoz y nuevas esperanzas

La prevalencia de la alergia no deja de crecer. Zapata recuerda que, en sus 40 años de carrera, ha visto cómo la incidencia pasaba de un 5% a casi un 30% de la población, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que "en las próximas décadas el 50% de la población mundial puede tener algún tipo de sensibilidad alérgica". Por ello, insiste en la importancia de un diagnóstico correcto y precoz para minimizar el impacto de la enfermedad.

Una de las herramientas más eficaces son las vacunas, también conocidas como inmunoterapia. Están recomendadas para pacientes con síntomas intensos, prolongados o graves, como el asma bronquial. "Las vacunas es un gran logro", afirma Zapata, porque "trata la causa" de la enfermedad, modulando la respuesta inmunológica para que el cuerpo tolere el polen. Este tratamiento etiológico "prácticamente lo que hace es curar la enfermedad".

El experto también desmonta el mito de que la alergia es cosa de jóvenes. De hecho, asegura que puede aparecer a cualquier edad, incluso en personas de 80 años. "Yo lo comparo mucho, hago el símil de que el amor nos puede llegar a cualquier edad, y la alergia también", comenta el doctor.

Los síntomas más incapacitantes, según Zapata, son la obstrucción nasal severa, el picor exagerado de los ojos y la falta de aire o asma, que llegan a impedir el desarrollo de una vida normal. Dada la alta prevalencia y el impacto en la calidad de vida y la economía, concluye que la alergia se ha convertido en una "enfermedad de alto impacto para la población" y un problema de salud pública de primer orden.