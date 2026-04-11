Llegan a la tierra los 4 astronautas de la misión Artemis 2. El objetivo ha sido saber más de cómo adentrarnos en el espacio profundo de forma segura, y conocer también cómo reacciona el cuerpo humano cuando se encuentra a 400000 kilómetros de nuestro planeta, 10 veces más de la distancia a la que se encontraban los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Como ya sucedía cuando el hombre quiso encontrar una ruta alternativa para llegar a las Indias o llegar a los Polos, el límite entre el deseo de explorar y de conquistar es difícil de establecer.

Estamos inmersos en una nueva carrera espacial determinada por la competencia entre China y Estados Unidos. Y es llamativo que el viaje de vuelta de la misión Artemis coincida con las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán. La tecnología que nos permite alcanzar el espacio profundo ha alcanzado una precisión que da vértigo cuando se trata de bombardear población civil. A comienzos de los años 60 del pasado siglo, el científico NJ Berrill escribía que el hombre va a la luna porque la naturaleza humana está dotada, quizás maldecida, por una mente que se hace preguntas y una sed de aventura, y que las 2 cosas tienen la misma fuente. No es una maldición, pero sí un deseo irrefrenable el que nos hace ir siempre más allá.

Los astronautas de la misión Artemis han oído estos días un mensaje que dejó grabado el ya difunto Jim Lovel, comandante de la misión Apolo 13, en el que les ofrecía un consejo. Sé que estáis muy ocupados, pero no os olvidéis de disfrutar de la vista. Esto es lo más determinante de toda exploración, el deseo de disfrutar de lo que está más allá de lo conocido.