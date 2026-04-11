Ozempic y el efecto secundario que nadie vio venir: la caída del cabello

Ozempic, el medicamento que se ha convertido en una revolución para tratar la diabetes tipo 2 y facilitar la pérdida de peso, podría tener un efecto secundario que muchos desconocen: la caída del cabello. Aunque no se trata de un daño permanente, cada vez más pacientes han reportado este episodio tras iniciar el tratamiento. Para aclarar todas las dudas, el doctor Sergio Vañó Galván, dermatólogo, cirujano capilar y director de tricología del Hospital Ramón y Cajal, ha intervenido en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE con Cristina López Schlichting.

¿En qué consiste este efecto secundario?

El doctor Vañó ha explicado que este fenómeno es una forma de alopecia conocida como efluvio telógeno, donde se acelera el ciclo de caída del cabello. "Ha pasado como lo que nos pasó en la época de COVID, que no conocíamos que un virus podía producir esa caída de pelo tan intensa", ha comentado. Sin embargo, ha lanzado un mensaje tranquilizador al subrayar que la raíz del pelo no se ve afectada, lo que garantiza su posterior regeneración.

Es una caída de pelo de evolución totalmente reversible""

Según el especialista, la causa es doble. Por un lado, la pérdida rápida de peso influye, ya que "cuanto más peso pierda una persona en menos tiempo, más intensa puede ser la caída de pelo". Por otro, el propio fármaco juega un papel clave, pues se ha observado un aumento de la caída incluso en pacientes que no experimentan una bajada de peso. "Es un efecto real y comprobado científicamente", ha sentenciado Vañó.

Una caída de cabello reversible

La recuperación del cabello está garantizada en la práctica totalidad de los casos. El doctor Vañó ha asegurado que se trata de un proceso "causa efecto del fármaco", por lo que al suspender el tratamiento o reducir la dosis, la caída disminuye hasta desaparecer. De hecho, conceptualmente, la recuperación afecta al "100% de los casos".

Incluso si el paciente debe continuar con la medicación, el dermatólogo se ha mostrado optimista: "Lo que vemos en los efluvios telógenos es que siempre llega un punto que se estabiliza la caída y que, incluso aunque sigamos con el medicamento, la caída disminuye". Ha añadido que este tipo de alopecia, por definición, "a la larga nunca va a producir una pérdida de densidad aparente".

Este efecto secundario afecta por igual a ambos géneros, aunque las mujeres suelen percibirlo más debido a la longitud de su cabello. "Solemos ver ese efecto o consultan más las pacientes femeninas por esta razón", ha apuntado el doctor. Además, ha aclarado que este proceso es independiente de la alopecia androgénica o calvicie común.

La advertencia sobre los peinados tirantes

Aprovechando la intervención, Cristina López Schlichting también ha preguntado al doctor Vañó sobre la moda de los peinados muy tirantes, como coletas o moños. El experto ha confirmado que pueden ser perjudiciales y provocar la llamada "alopecia traccional", un tipo de caída del cabello causada por una atracción constante y fuerte sobre la raíz del pelo. "Es algo que es relativamente más frecuente de lo que parece", ha advertido, recomendando no someter al cabello a una tensión excesiva de forma continuada.