La petición de Tomás Guasch a los árbitros tras la polémica con Mbappé en el Real Madrid-Girona: "Que no remonta el Madrid, estad tranquilos"

El Real Madrid ha sumado este viernes un nuevo pinchazo. En esta ocasión ha sido ante el Girona. Los de Arbeloa no han podido pasar del 1-1 ante el conjunto de Michel. Se adelantaron los blancos a través de Valverde, y Lemar puso el 1-1 definitivo.

De momento, el Real Madrid se sitúa a seis puntos del FC Barcelona a la espera del derbi Barça-Espanyol de este sábado. Una victoria blaugrana acabaría por sentenciar el título liguero a favor del conjunto de Hansi Flick.

EFE Mbappé y Huijsen se lamentan tras el tropiezo del Real Madrid contra el Girona.

polémica

En la recta final del encuentro, el Real Madrid pidió penalti por un manotazo de Vitor Reis sobre Mbappé. Ni Alberola Roja desde el césped, ni Trujillo Suárez desde VAR, consideraron que esa jugada era susceptible de ser penalti. Por tanto, el juego siguió sin mayor incidencia.

Para Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, esa jugada era penalti y se tenía que haber pitado: "Es penalti; se fija en la parte de abajo y no en la de arriba".

captura de pantalla Penalti no pitado a Mbappé en el Real Madrid - Girona

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, fue claro en la rueda de prensa postpartido sobre esta polémica: "Para mí es un penalti aquí y en la luna, y es una más, otra más y otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo ni creo que nadie, cuando entra el VAR, imagino que cuando viene bien. Ya lo dije ayer. Estos hechos mantienen mi opinión. Una acción es clarísima. Hemos tenido muchas con los árbitros, con este, con el de la semana pasada en Mallorca. Lo de siempre"

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análisis de tomás guasch

Durante los primeros minutos del programa de este viernes de El Partidazo de COPE, Tomás Guasch lanzó una petición a los colegiados después de esta polémica: "A mí me preocupan mucho los árbitros porque los veo tensos. Oye, que el Madrid no remonta, pitad lo que tenéis que pitad (...) Ustedes no pueden hacer este ridículo espantoso. (...) Es el arbitraje español. Esto no se lo puede creer nadie. Que no remonte al Madrid. Estad tranquilos".