La policía de Kansas ha informado, también a través de las redes sociales, que ha habido un tiroteo durante el desfile de celebración de los Kansas Chiefs tras ganar la Superbowl. Según las primeras informaciones, hay varios heridos y se ha detenido a dos personas por lo ocurrido.

"Se han realizado disparos alrededor de Union Station. Por favor abandone el área" informaba la policía de Kansas en un escueto tuit.

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.