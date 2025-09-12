Estados Unidos identifica al asesino de Charlie Kirk: un residente de Utah de 22 años

Las autoridades estadounidenses han identificado al presunto autor del asesinato de Charlie Kirk como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según ha informado la NBC este viernes.

Robinson habría sido entregado por un familiar suyo, según ha apuntado el gobernador de Utah, Spencer Cox: "un familiar contactó a un amigo de la familia, quien a su vez llamó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", ha explicado Cox en una rueda de prensa.

David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos, ha revelado a Pilar García Muñiz en los micrófonos de La Tarde que ese familiar fue precisamente su padre, quien después de ver las imágenes "le obligó a confesar y lo entregó a la policía". Alandete asegura, por otro lado, que Robinson "recorrió 300 kilómetros para perpetrar este homicidio" y que "fue detenido ayer a las 23:30 [hora local] y sigue siendo interrogado por los agentes del FBI".

LOS HECHOS

Robinson disparó a Kirk en el cuello desde un edificio cercano a la Universidad Utah Valley, donde este joven conservador se encontraba realizando uno de sus conocidos debates con estudiantes en los que retaba a sus interlocutores que demostraran que estaba equivocado.

El gobernador de Utah ha informado, además, de que los casquillos de la munición utilizada por Robinson para asesinar a Kirk contenían mensajes como "Hey, fascista, ¡Atrápalo!", "Bella ciao" o "Si puedes leer esto, eres gay jajaja".

Kirk, de 31 años, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización conservadora Turning Point, era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha anunciado que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.