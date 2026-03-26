Trump extiende el ultimátum para destruir las plantas energéticas de Irán hasta el 6 de abril

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la decisión de ampliar hasta el 6 de abril el ultimátum para destruir las plantas energéticas de Irán. A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario ha detallado que la medida se ha tomado "a petición de Irán" y ha afirmado que las conversaciones entre ambos países avanzan favorablemente.

Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación que difunden noticias falsas y otros, están progresando muy bien"

Este anuncio se produce en un clima de máxima tensión y contradice la postura oficial de Teherán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha afirmado que la República Islámica no tiene ninguna "intención de negociar por ahora" con Washington, aunque sí ha reconocido que ha habido un "intercambio de mensajes" a través de la intermediación de países aliados.

Fuentes diplomáticas han señalado que Irán ha puesto sobre la mesa sus propias condiciones para alcanzar un acuerdo. Estas incluyen el cese total de las "agresiones y asesinatos" por parte de Estados Unidos e Israel, el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz como "un derecho natural y legal", y un pago por los daños provocados por la guerra.

Negociaciones en la sombra

Pese a los desmentidos, el equipo negociador de Trump, que incluye a su yerno Jared Kushner, al vicepresidente JD Vance y al enviado especial Steve Witkoff, trabaja en un posible acuerdo. De hecho, Witkoff ha confirmado que el plan de paz estadounidense, de 15 puntos, se hizo llegar a Irán a través de Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto.

Previamente, Trump había sembrado dudas sobre si prorrogaría el plazo, vinculando la decisión al avance de las negociaciones. "Aún no lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no", declaró el presidente, quien también ha asegurado que Irán "está suplicando por llegar a un acuerdo, no yo".

Escalada militar en paralelo

Mientras la diplomacia se mueve entre bambalinas, la escalada militar no se detiene. Medios israelíes han informado de la muerte del comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, presuntamente responsable del cierre del tránsito en el estrecho de Ormuz, en un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás. Aunque el gobierno israelí ha confirmado la información, no ha trascendido si el ataque fue perpetrado por Israel o Estados Unidos.

En este contexto de elevada tensión, el presidente estadounidense ha valorado la posibilidad de tomar el control del petróleo de Irán, afirmando que "es una opción". En una comparación con la situación de Caracas, ha añadido que "nos ha ido muy bien trabajando con Venezuela".

Nos ha ido muy bien trabajando con Venezuela"

Por su parte, el Ejército israelí continúa sus operaciones y ha asegurado haber desmantelado centros de producción de armas en Teherán e Isfahán, con ataques que involucraron a 60 aviones de su fuerza aérea. Además, ha desplegado una nueva división blindada en su ofensiva terrestre sobre Hezbolá en el sur de Líbano, aumentando la presión militar en la región.