Del ultimátum de Trump a la amenaza de Irán

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad del Ejército de EE. UU. dispara cohetes contra objetivos en Irán

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido que Irán atacará y destruirá las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región si Estados Unidos cumple su amenaza de bombardear centrales eléctricas iraníes por el cierre del Estrecho de Ormuz.

“Inmediatamente después de que las infraestructuras de nuestro país sean atacadas, las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región serán destruidas de manera irreversible”, ha amenazado Qalibaf en la red social X.

Qalibaf dijo que ese escenario provocaría que el precio del petróleo se dispare durante un largo periodo.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro del caos tras la escalada bélica en la región, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

El barril de Brent para entrega en mayo llegó a 112,91 dólares, su mayor nivel desde julio de 2022.

Guerra Irán

el ultimátum de trump: "48 horas"

Anoche, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio un ultimátum para la reapertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas; de lo contrario, dijo que EE. UU. podría atacar y arrasar las centrales eléctricas de Irán.

Redacción Digital Ultimátum de Donald Trump a Irán si no abre en su totalidad el estrecho de Ormuz

"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El mensaje de Trump se producía después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaran el sábado que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por él transita el 20 % de las exportaciones globales de crudo.

Desde el inicio de la guerra, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EE. UU. e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

Trump ha instado a socios de la OTAN o aliados asiáticos como Corea del Sur o Japón, que dependen enormemente del crudo de la región, a prestar apoyo militar en el estrecho para asegurar la navegación por el mismo, pero por el momento ninguno se ha comprometido a enviar activos a la zona.

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.

Esta mañana, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina al Ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria, advirtió a Trump de que Teherán atacaría plantas energéticas, de desalinización e infraestructuras de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región como represalia.