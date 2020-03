Tragedia en la piscina en el cumpleaños de una influencer en Rusia

El cumpleaños de la influencer rusa Ekaterina Didenko se ha convertido en una auténtica tragedia por la utilización de 30 kilos de hielo seco, que provocaron un grave accidente en la piscina.

Ekaterina Didenko, una famosa influencer de Instagram de Rusia, celebraba su 29º cumpleaños rodeada de sus mejores amigos.

Una fiesta íntima, con unos 20 invitados, que se celebró el pasado viernes en las instalaciones de piscinas Devyaty Val de Moscú. Las bajas temperaturas en la capital rusa no invitaban precisamente a bañarse en las piscinas exteriores, así que trasladaron la fiesta a una de las cubiertas

Según informa la prensa rusa, Ekaterina Didenko y sus invitados decidieron tirar unos 30 kilogramos de hielo seco en la piscina para crear un efecto de humo. Un vídeo publicado por uno de los invitados muestra el momento exacto. Todos se ríen y disfrutan de un 'experimento' que se les fue de las manos. En la grabación se ve cómo todos ellos van vestidos con trajes protectores y máscaras mientras vierten el hielo seco en el agua para después saltar a la piscina.

Lo que ellos no sabían es que la reacción con el hielo produjo una gran cantidad de monóxido de carbono y siete de las 18 personas que se encontraban en el festejo sufrieron quemaduras químicas e intoxicación. Tres de ellas murieron a causa de un edema pulmonar. La tragedia ha afectado directamente a Ekaterina, puesto que su marido Valentin, de sólo 32 años, se encuentra entre los fallecidos. El Comité de Investigación de Rusia ha decidido abrir una investigación para determinar si es un caso penal de muerte por negligencia.

Ekaterina Didenko ha mostrado, cómo no, a través de sus redes sociales su desconsolada situación. La mujer ha perdido a su marido y a dos de sus mejores amigos por una fiesta de cumpleaños que se le fue de las manos. El matrimonio tenía dos niños pequeños y ahora Ekaterina no sabe cómo decirles que su padre ya no está con ellos. 'Nastya se despertó hoy y me preguntó dónde está Papá. Yo no sé que decirle. Ella me preguntó que por qué lloraba", ha dicho en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La instagramer también asegura que no puede decir nada sobre la investigación abierta. "No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer... Hoy exploté", señaló ante su más de un millón de seguidores. Algunos de ellos no entienden que Ekaterina siga haciendo vídeos hablando sobre su fiesta después del terrible desenlace.

Según la prensa local, la 'razón preliminar' de la muerte de tres de los invitados a la fiesta fue la asfixia 'porque sus vías respiratorias estaban bloqueadas'. Cuando el hielo seco sube de temperatura se produce el estado de sublimación, es decir, se transforma en gas directamente, llegando a congelar la piel y provocando quemaduras químicas o asfixia.