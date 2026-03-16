Trump critica falta de "entusiasmo" de algunos aliados para desbloquear el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la falta de "entusiasmo" que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán.

"Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados", ha declarado a la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario ha dicho que hay soldados estadounidenses protegiendo a esos países, que no quiso detallar: "Cuando les preguntamos: '¿Tienen desminadores?', la respuesta es: 'Bueno, preferimos no involucrarnos, señor'", ha lamentado.

El presidente estadounidense ha asegurado que algunos sí se han comprometido a ayudar a reabrir el paso estratégico, pero ha evitado mencionar sus nombres al considerar que tal vez "no desean convertirse en un objetivo".

Trump ha instado el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordan este lunes cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz, pero se mostraron reacios a ampliar la misión naval comunitaria en la región o a enviar más barcos.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha afirmado que el paso estratégico está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN".