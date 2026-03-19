Netanyahu afirma que Irán ya no puede fabricar misiles balísticos y sugiere una operación terrestre

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que los ataques de las últimas semanas han anulado la capacidad de Irán para desarrollar su programa armamentístico. "Ahora, tras 20 días, puedo anunciarles que Irán no tiene ninguna posibilidad de enriquecer uranio ni de fabricar misiles balísticos", ha sentenciado durante una intervención televisada.

Sus declaraciones se han producido mientras sonaban las alarmas por el disparo de misiles desde Irán y proyectiles de Hizbulá desde el Líbano contra el norte de Israel. En su discurso, Netanyahu ha destacado cómo la ofensiva ha descabezado la cúpula de la República Islámica, hasta el punto de señalar que no sabe "quién realmente gobierna en Irán".

La ofensiva contra el programa nuclear

Netanyahu ha explicado que, tras la guerra de junio, "el dictador Jamenei ordenó intentar reconstruir el programa de misiles balísticos y nucleares que destruimos". Ante esto, la operación actual no solo busca destruir los planes restantes, sino también "las industrias que hacen posible la producción de estos programas".

Ahora, tras 20 días, puedo anunciarles que Irán no tiene ninguna posibilidad de enriquecer uranio ni de fabricar misiles balísticos"

EFE El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

El mandatario israelí ha detallado que la ofensiva, iniciada el 28 de febrero junto a Estados Unidos, tiene tres metas claras: "Aplastar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán y crear las condiciones que permitan al pueblo iraní tomar su destino en sus manos".

La alianza con Estados Unidos

El primer ministro también ha rechazado las acusaciones de haber arrastrado al presidente estadounidense Donald Trump a la guerra. "¿Alguien realmente piensa que se puede decir a Trump lo que tiene que hacer? ¡Por favor!", ha exclamado. Netanyahu ha elogiado a su aliado, asegurando que sus decisiones se basan en la protección de su país y su futuro, en una postura en la que Trump niega conocer el ataque de Israel a Irán pero amenaza con una represalia sin precedentes.

Trump siempre toma sus decisiones basándose en lo que cree que es bueno para Estados Unidos"

Netanyahu ha insistido en la autonomía de su homólogo norteamericano: "Trump toma sus propias decisiones. Actuó para proteger su país y el futuro". Según el líder israelí, fue el propio Trump quien, en su encuentro en Miami, le transmitió la necesidad de impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Esta escalada de tensión ha provocado que el petróleo esté en máximos y el barril vuele a 113 dólares, mientras se debate la negativa de países europeos a enviar buques de guerra para proteger navíos en la zona.