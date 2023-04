Los que esconden los 12 puntos del plan de paz de China para Ucrania: ¿Qué dicen en realidad?

En las últimas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto con el líder de la República Popular China, Xi Jinping. Del que, por cierto, escribió mal su nombre en Twitter. Mucho han hablado ambos dirigentes: Diplomacia, historia y, claro, Ucrania. Siguen revoloteando los 12 puntos del Plan de Paz chino para solucionar la invasión rusa.

Una propuesta que se puso encima de la mesa hace semanas y que vamos a mirar detenidamente. Porque, ¿qué quiere China? ¿Qué es esto de un plan de paz? ¿Qué esconden esos 12 puntos? Ya de por sí, sólo 3 días después, Xi Jinping se reunió con el presidente de Bielorrusia, uña y carne con Putin. Pero vámonos al texto.

Por ejemplo, punto 2: Abandonar la mentalidad de Guerra Fría. Parece que esto va por las pretensiones de Rusia de volver a la URSS, pero sobre todo va por las bases de la OTAN en Europa. Palos para los dos. También hay dardito... Bueno, ¿dardito? Directamente en el punto 10, se pide el “cese de las sanciones unilaterales del Consejo de Seguridad de la ONU”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez saluda al presidente chino, Xi Jinping/ EFE





Las trampas del texto del plan de paz

Y es curioso que se mencione a la ONU en el texto. ¿Y por qué? Vamos al punto 1: “Reconocimiento de la soberanía de los estados”. ¿Qué bien no? Ucrania se queda su territorio y Rusia se vuelve al suyo, ¿No? No hombre no... Para que fuese eso, lo pondría en alguna parte. Entonces, ¿donde dibuja China la línea de lo que son territorios ucranianos? No sabemos si en el Donbás, en Crimea...

¿Pero sabías que hubo una votación en 2014 en la ONU para rechazar la anexión de Crimea a Rusia, y que China se abstuvo? ¿Y que en 2022, cuando se votó contra la invasión de Rusia, también lo hizo? Y en octubre otra vez? Le da que pensar a uno. ¿Dónde creerá China que están las fronteras ucranianas? Y a esto súmale en el punto 3 que piden cesar hostilidades y que “hay que mantenerse racionales y moderados”. Dos días antes, Taiwán avisando de que el gobierno de Xi Jinping les está amenazando militar y políticamente para que aúnen territorios.





Los expertos explican qué planea China

Pero esto son pistas dentro del documento. ¿Qué le dice la intuición a los expertos? ¿Qué trama China? Chema Gil explicaba en COPE hace días que el objetivo de Xi Jinping es puro marketing, dárselas de solucionador, algo que refuerce la hegemonía del país. Y volvemos al punto 1: los límites del territorio. Porque seamos sinceros, este plan no tiene sentido si no le parece bien a Ucrania.

Y la clave es hasta dónde se supone que llega Rusia. Porque según el experto, la intención de Putin puede pasar por plantar el pie en Odesa, la gran salida al Mar Negro y que le daría las llaves de la exportación de trigo y centeno. También la analista de la Casa Asia, Águeda Parra, explicaba también en COPE que la situación de mediador beneficia a Pekín por partida doble. Si estas llegan a buen puerto, la imagen de China como pacificador queda refortalecida pero, incluso si fracasan, Xi Jinping quedaría ante el público como el sustituto de Estados Unidos en una posición que Washington solía ocupar en las últimas décadas.