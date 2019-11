La historia de una chica que pasó 5 años comiendo arroz que indigna a China

A comienzos de octubre, una joven llegó a un hospital de Guizhou, en China, en un estado que sorprendió y preocupó a los médicos. La chica apenas medía 1,35 metros y pesaba poco más de 20 kilos. Además, presentaba problemas respiratorios, sufría del corazón y tenía alteraciones renales.

La historia de Wu Huayan es la historia de una tragedia que ha conmovido y sacudido los cimientos de la sociedad china. A los cuatro años, la madre de Huayan perdió la vida, y pocos años después murió su padre. La pequeña Huayan, apenas una niña, tuvo que hacerse cargo de si misma y de su hermano menor, que padece problemas de salud mental.

BBC: Help pours in for Chinese student who lived on 30 cents a day. Wu Huayan became seriously malnourished while struggling to study and support her sick brother #China's Guiyang

