La aplaudida solidaridad de un cliente en un bar que dejó a los clientes perplejos

Quiero que descubras una historia que se ha desarrollado en Estados Unidos, Texas. Tras varias semanas en los que los establecimientos se encontraban con la “persiana bajada” por el coronavirus en el país, algunos ya han abierto sus puertas.

Donald Trump anunciaba a mediados de abril un “plan de reapertura” donde 29 estados podrán abrir restaurantes y gimnasios. Uno de esos restaurantes es Frog & The Bull, un establecimiento que se encuentra en Austin, Texas. Este espacio, insisto, ha abierto sus puertas para volver a servir comida a los clientes. Todo ello con un importante esfuerzo económico, ya que el cierre del local como de otros muchos bares de todo el país, ha sufrido unas importantes pérdidas económicas.

El presidente estadounidense ponía en manos de los gobernadores de cada estado la decisión sobre cuándo adherirse a un plan de reapertura que cuenta con tres fases y no tiene calendario. Además, Trump aseguraba que 29 de los 50 estados estadounidenses están en condiciones de reabrir sus locales de restauración. Todo ello en un contexto en el que los contagios sobrepasan ya los 675.000 y los fallecidos más de 35.000. Una situación límite que llegó a provocar que tuviesen que realizar una fosa común para enterrar en Nueva York a aquellas personas fallecidas por coronavirus a las cuales no las había reclamado nadie. La crisis derivada del coronavirus ya está provocando importantes repercusiones económicas. Una de ellas es que 22 millones de personas han perdido su trabajo.

Por esta razón, hay determinados gestos como el que vas a descubrir ahora, que pueden ser muy relevantes para garantizar la supervivencia económica de estos espacios.

Esta historia se desarrolla en este restaurante de Austin. Allí, un cliente fue con toda su familia a almorzar. Eran muchísimos, por tanto, la cuenta ascendió a 337 dólares. Como puedes apreciar, parece que esa familia se “puso las botas” en ese almuerzo.

The lights were on and tables set at Frog & The Bull on Friday, as the restaurant in Austin, Texas, welcomed back customers to its dining area It was already an unforgettable day …​ https://t.co/7JbUVRRZUc