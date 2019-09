Juan Solo: “Aprende a evitar que los camareros te pongan 'ojos de muñeca'"

Los camareros...siempre nos olvidamos de su trabajo y, sin ellos, ningún sarao sería posible.

Yo clasifico a la gente, gente en solo dos tipos: aquellas personas a las que los camareros hacen caso y aquellas a las que ignoran. Hay veces que los camareros me hacen sentir como pero otras que no tanto.También hay que distinguir entre camarero de barra y camarero de terraza, que no es lo mismo. El de barra tiene mucho trabajo y el de terraza se lo administra él mismo.

Es justo admitir que, a veces, se les acumula el trabajo y los pobres no dan abasto porque el jefe no contrata más camareros. ¿Te imaginas ser camarero en China, con la cantidad de gente que hay?

A mí me fascina la habilidad que tienen los camareros de terraza de pasar al lado de tu mesa y no mirarte para que no les pidas nada. Te quedas con el brazo en alto, como si fueras a poner una banderilla o en un anuncio de desodorante y siempre me he preguntado cómo hacen para no verte y por fin he encontrado la respuesta en el Tibet. El camarero pone “ojos de muñeca”. Están ahí pero no ven. Cuando sufres el efecto “ojos de muñeca” es muy irritante.

Eso es lo que debió de ocurrirle, ayer martes, a un vecino de Pontevedra que se encontraba en Gijón. El hombre, de 40 años, estaba en un bar de la Calzada, al oeste de Gijón, y no conseguía que el camarero le sirviera una cerveza. Harto, se desnudó. La policía se personó en el bar y lo detuvo. Normal que te detengan: estando en Asturias tenías que haber pedido una sidra.

Hay quien censura que este hombre se desnudara para pedir una cerveza pero... así empezó en política Albert Rivera. Salió en bolingas en los carteles de Ciudadanos. ¿Y no se ha presentado después a las elecciones para ser presidente?

Hoy ya hemos aprendido los conceptos ojos de muñeca y salir en Riveras. Vamos ahora a por uno nuevo: marcarte un Cecilia.

Para que nadie se queje de que nunca hablo de arte... ¿A qué Cecilia crees que me estoy refieriendo? ¿A la del ramito de violetas? No, me refiero a una de las artistas más incomprendidas de nuestro siglo: Cecilia de Borja.

Sí. Recordemos, en 2012 se encargó de restaurar un cuadro de 120 años de antigüedad, el Ecce Homo. La verdad es que le quedó como un trabajo de manualidad para el día de las madres.

La mujer organizó una escabechina de cuidado. Un niño de cinco años lo habría hecho mejor pero ella no reconoció el estropicio. Parece que fue una cuestión de tiempo. La nieta del autor del cuadro no compartía su punto de vista. Lo cierto es que Cecilia de Borja se convirtió en un personaje a nivel mundial. No es broma. Incluso en el súper famoso SNL se atrevieron a parodiarla. Pues mucho ojo porque quizá, amigo de la Tarde, tengas en tu casa una obra de arte de Cecilia y no lo sepas.

Eso fue lo que ha debido de pensar una familia de París que ha querido deshacerse de un cuadro que tenían colgado en casa, en el pasillo entre la cocina y el comedor. Un pequeño cuadro pintado sobre madera de álamo de 20x 25 cm que no les acababa de gustar. Tuvieron suerte y dieron con un experto honrado que alucinó: el autor es Cimabue, un pintor italiano prerrenacentista del S. XIII y el cuadro se subastará a finales de octubre. Se calcula que alcanzará un precio entre 4 y 6 millones de euros.