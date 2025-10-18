La neurociencia explica por qué muchos votantes justifican la corrupción política: “El cerebro prefiere la emoción antes que la evidencia”
¿Por qué una parte de la sociedad sigue apoyando a sus líderes políticos incluso cuando se enfrentan a graves acusaciones de corrupción? El psiquiatra José Miguel Gaona y el psicólogo José Manuel Aguilar ofrecen una respuesta desde la neurociencia: “El cerebro humano descarta la información que contradice sus creencias y se aferra a la emoción”.
Publicado el
1 min lectura8:17 min escucha
¿Por qué la grave situación económica y los escándalos judiciales que afectan a figuras cercanas al Gobierno generan tan poca reacción social? Ese fue el punto de partida de la tertulia de esta semana en Fin de Semana. Según el profesor José Manuel Aguilar, “el cerebro humano tiende a evitar la complejidad y la evidencia cuando entra en conflicto con sus creencias previas”. Este mecanismo, conocido como disonancia cognitiva, hace que "muchos votantes justifiquen la corrupción en su propio partido o minimicen los escándalos que afectan a sus líderes.”
El psiquiatra José Miguel Gaona añadió que esta fidelidad política extrema tiene raíces en la identidad moral: “Para muchos votantes de izquierda, su partido no es solo una opción política, sino una representación de sus valores —la justicia, la igualdad, la defensa de los débiles—. Admitir la corrupción sería aceptar que esos valores son falsos”.
Ambos expertos coincidieron en que la política actual se ha convertido en una forma de religión laica, donde la emoción supera al pensamiento crítico. “La política se ha vuelto tribal —afirmó Gaona—. Ya no hay debate, solo fe y pertenencia”.
La tertulia concluyó destacando el papel de la polarización emocional y la certeza irracional en el discurso político actual: “La gente quiere escuchar certezas, aunque sean falsas, antes que aceptar verdades incómodas”, resumió Aguilar.