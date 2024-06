Francia, llamada a las urnas: "Todos los sondeos apuntan a un triunfo de la Agrupación Nacional"

Francia iniciará este domingo un proceso electoral que teóricamente no esperaba hasta el año 2027. Renovará su Asamblea Nacional, en unos comicios legislativos anticipados a los que concurre una mayoría gobernante débil y que pueden terminar de consolidar el avance de la ultraderecha, que acaricia la posibilidad de gobernar de la mano de Jordan Bardella.

El terremoto político estalló la misma noche del 9 de junio, cuando la mera difusión de los sondeos a pie de urna, que ya anticipaban una holgada victoria para la Agrupación Nacional de Bardella bastó para que el presidente, Emmanuel Macron, se dirigiese a la nación y anunciase la disolución de la Asamblea Nacional. "He escuchado vuestro mensaje", dijo.

"No hay nada más republicano que dar la palabra al pueblo soberano", declaró con semblante serio, consciente de que volver a repartir las cartas podía abocarle a la temida 'cohabitación'. No en vano, en los días posteriores dejó claro que no tenía pensado dimitir y que, por tanto, aceptaría una convivencia con el Gobierno conformado a partir de la mayoría parlamentaria.

Francia se ha visto abocada a la 'cohabitación' en tres ocasiones durante la V República, la última de ellas entre 1997 y 2002, y ahora las encuestas anticipan que llegará una cuarta. El 'efecto Macron' que le impulsó al Elíseo en 2017 ya venía dando muestras de desgaste frente a una ultraderecha que ha adaptado sus discursos y su imagen a cánones más generalistas y a una izquierda que ha sobrevivido en las últimas citas electorales gracias a la unidad.