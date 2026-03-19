Sánchez vuelve a aplazar los Presupuestos por el impacto de la guerra en Irán

Pedro Sánchez durante su intervención en la sesión de control al Gobierno del miércoles 18 marzo

El Gobierno ha vuelto a aplazar la presentación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que ya no llegará antes de finales de marzo como se había comprometido. Según informa Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE, el presidente Pedro Sánchez ha decidido cambiar el rumbo para centrarse en afrontar el impacto de la guerra en Irán.

Un giro en el guion del Ejecutivo

El cambio de planes supone un giro radical respecto a la postura mantenida por La Moncloa hasta hace apenas unas horas. Este mismo martes, el Ejecutivo todavía ratificaba su intención de cumplir con el plazo del primer trimestre, e incluso se planteaba "llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros del próximo martes o el siguiente".

Sin embargo, el contexto internacional ha modificado la hoja de ruta. Desde el entorno presidencial se incide en que "Las prioridades han cambiado". Este nuevo escenario, añaden, ha provocado que se abra un "paréntesis" en la acción del Ejecutivo.

Las prioridades han cambiado" Ricardo Rodríguez

El propio presidente del Gobierno ha justificado personalmente el aplazamiento, vinculándolo directamente a la situación en Oriente Próximo. "Estamos ahora mismo gestionando una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar”, ha declarado Sánchez.

Estamos ahora mismo gestionando una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar" Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

De este modo, la presentación de unas nuevas cuentas públicas que reemplacen a las vigentes, prorrogadas desde 2023, vuelve a reducirse a un simple “deseo”. La gestión de la crisis internacional se impone, por ahora, a la agenda legislativa nacional.