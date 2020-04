Sánchez Dragó desvela lo que Jorge Vestrynge le reveló de Pablo Iglesias

El escritor Fernando Sánchez Dragó se ha convertido en el blanco de la diana de muchos usuarios en redes sociales por mostrarse muy cercano a Vox y, más concretamente, a su presidente Santiago Abascal. El también columnista del diario "El Mundo" publicó hace casi un año titulado "Santiago Abascal: España vertebrada" donde el escritor hablaba sobre el ascenso fulgurante la formación y de su líder. "El texto recoge muchas horas de interrogatorio implacable por parte del escritor Fernando Sánchez Dragó. El resultado es un duelo sin cordones sanitarios ni líneas rojas trazadas por la corrección política", señalaba la editorial sobre este libro, que aún sigue disponible en venta.

Sánchez Dragó desveló hace una semana qué le dijo Abascal en el encuentro en Vistalegre que el partido celebró el 8 de marzo, un acto muy polémico que coincidió con el día de la Mujer y bajo la amenaza del coronavirus. “Cuando estuve allí sentadito en una de las sillas… y cuando pasó por el pasillo para incorporarse a la tribuna Santiago Abascal me dijo al oído algo que me sorprendió. Me dijo 'qué valiente eres, Fernando'”.Sánchez Drago no se esperaba esto porque, tal y como ha desvelado, “no me di cuenta de que estaba aludiendo al coronavirus porque ellos ya habían anunciado vía telemática que las personas de riesgo no acudiesen al mitin”. Lo cierto es que días después, tras el positivo por coronavirus de Javier Ortega Smith, Vox tuvo que pedir disculpas por la celebración de este acto, aunque también culpó al Gobierno por no haber informado a la sociedad de la crisis sanitaria en la que ya se encontraba España.

"LE QUEDAN VEINTE AÑOS PARA CORROMPERSE"

Sánchez Dragó sigue estos días de aislamiento desvelando conversaciones que atañen a importantes dirigentes políticos de este país. Uno de ellos es precisamente el líder de Podemos y actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. En un tuit publicado en su cuenta oficial, el escritor revela lo siguiente: "Una vez me dijo Jorge Verstrynge: 'A Pablo Iglesias le quedan veinte años para corromperse'. Fue poco después de que su cachorrillo saltase a la pista. Jorge se equivocaba. No se requería tanto tiempo. Pablo venía así de serie. Se había doctorado en Venezuela", ha dicho.

Dragó elude así a una converdación que debió mantener allá por 2014 - año en el que Podemos irrumpió en el panorama político español consiguiendo cinco eurodiputados en las elecciones Europeas de aquel año - con Jorge Vestrynge, expolítico, politólogo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid y habitual colaborador de La Sexta. Precisamente, en una de las entrevistas en esta cadena, Vestrynge aseguró que Vox "es populismo a la española": "Yo a Vox no le considero extrema derecha, sino populismo (...) No es fascismo, no es extrema derecha y no es autoritarismo. No es racismo, ni tampoco comunismo". Y añadía: "Vox no es fascista, ya quisieran. Yo he sido fascista y por eso lo sé. Franco tampoco era fascista, sino un perfecto iletrado, no llegaba ni a fascista (...) Es triste que tenga que decir esto, pero sigue mandando Franco, aunque han cambiado cosas (...) Verstrynge cree que "Vox ha obligado a partidos como el Partido Popular que digan alto y claro lo que ya pensaban antes en bajo". Vestrynge realizó estas declaraciones al calor de la irrupción de Vox en el parlamento andaluz con 12 escaños.

IGLESIAS, TODO POR EL PODER Y PARA EL PODER

Iglesias, abonado a la polémica, ha conseguido alcanzar su sueño de tocar poder con una vicepresidencia de Gobierno que Sánchez al principio le negó señalando que no podría dormir por las noches si se la concedía. Tras las elecciones de noviembre, ambos firmaron el que se convertiría en el primer gobierno de coalición en democracia. Iglesias, pese a todo, ha sido acusado por incluso exmiembros de Podemos de haber cambiado sus tesis políticas para su beneficio propio. De hecho, Iglesias alcanzó el poder con una frase muy elocuente: "Vamos a gobernar en minoría dentro de un Ejecutivo compartido con el PSOE, en el que nos encontraremos muchos límites y contradicciones, y en el que tendremos que ceder en muchas cosas. Y, de nuevo, habrá quienes inviertan muchos millones de euros y muchas horas de televisión en tratar de desmoralizarnos, de frustrarnos y de convencernos de que no se puede", dijo antes de la investidura de Sánchez.

Y el ‘trágala’ constante de Iglesias se ha convertido en realidad. El líder de Podemos ha hecho la vista gorda en asuntos que consideraba trascendentales y que eran condicionantes obligados a su acuerdo con Sánchez entonces. O eso le decía a sus votantes. Hablamos de su rechazo a Dolores Delgado por aparecer en los audios de Villarejo; a su manera de reprobar la gestión de José Félix Tezanos al frente del CIS; su apoyo a Fernando Garea, ahora cesado como presidente de la Agencia EFE por decisión de Sánchez; o el mantenimiento básicamente de los mismos ministros en el equipo de Gobierno de Sánchez que él no aceptaba.

