Todas las veces que Iglesias 'ha tragado', y olvidado, sus exigencias a Sánchez en poco más de un mes

Poco más de dos días después de que se haya cumplido un mes de Gobierno efectivo entre la coalición PSOE-Unidas Podemos, respaldada por separatistas, el vicepresidente Pablo Iglesias ya ha olvidado muchas de las exigencias que hacía a Sánchez antes de que la investidura saliera adelante. Iglesias 'ha hecho la vista gorda' en asuntos que consideraba trascendentales y que eran condicionantes obligados a su acuerdo con Sánchez entonces. O eso le decía a sus votantes. Hablamos de su rechazo a Dolores Delgado por aparecer en los audios de Villarejo; a su manera de reprobar la gestión de José Félix Tezanos al frente del CIS; su apoyo a Fernando Garea, ahora cesado como presidente de la Agencia EFE por decisión de Sánchez; o el mantenimiento básicamente de los mismos ministros en el equipo de Gobierno de Sánchez que él no aceptaba.

Sobre Dolores Delgado

Pablo Iglesias, antes de fraguarse el acuerdo, llegó a cargar contra el mantenimiento de Dolores Delgado en el equipo de Gobierno de Sánchez por aparecer en los audios de Villarejo e incluso llamar "maricón" al propio Fernando Grande-Marlaska, ahora ministro del Interior. Sin embargo, ya como vicepresidente, ha afirmadoo que está de acuerdo con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por, simplemente "haber pedido disculpas" por aparecer en los audios de Villarejo citados. Unos audios en los que insinuaba que en un viaje vio a "tíos del Supremo y la Fiscalía con menores". De hecho, Iglesias ha tragado con el nombramiento de Delgado y ha puesto como excusa que quien realmente "politizó la Justicia fue el Partido Popular". Aseguró que "el fiscal Anticorrupción Manuel Moix protegió a los corruptos del PP".

Mantenimiento de los mismos ministros que rechazó

Ábalos, Calviño, María Jesús Montero, Pedro Duque, Reyes Maroto... Nombres que ya aparecían en el anterior Ejecutivo socialista y que Podemos rechazaba cuando estaba en la posición, al querer incluir el mayor número de ministros socialistas posible, siguen en el Gobierno. Pedro Sánchez le propuso a Iglesias incluso incluir representantes de Podemos solo con características técnicas, y no políticas. Algo que calificó de "idiotez" entonces Iglesias. "Parece que para estar en el Consejo de Ministros no hay que ser de Podemos, o no haberse presentado a las elecciones", destacó. A su juicio, no era "sensato" que a un socio se le niegue proponer a sus miembros para una coalición. Algo que parece ahora también ha olvidado, pues los ministros son prácticamente los mismos.

Caso José Félix Tezanos

Mención aparte merece la posición del Pablo Iglesias, cuando estaba en la oposición, y desde donde consideraba que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, "debería dimitir o ser cesado ipso facto» por romper la neutralidad institucional que exige su cargo pidiendo abiertamente el voto para el PSOE". Eso decía el 7 de noviembre tras publicarse unas encuestas infladas que beneficiaban en voto a los socialistas. Este tuit lo demuestra:

El CIS es una institución pública, no el patrimonio del partido que gobierna. Tezanos, en tanto que presidente, no puede defender abiertamente el viejo bipartidismo y pedir el voto. Debería dimitir o ser cesado ipso factohttps://t.co/fTLrI1Ryom — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) October 7, 2019

Apoyo olvidado a Fernando Garea, expresident de la Agencia EFE

En las últimas horas hemos conocido que el ya expresidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, era destituido por decisión de Pedro Sánchez. Algo que no ha criticado ahora Pablo Iglesias, al estar en el Gobierno. Sin embargo, cuando el periodista salió de El País, no dudó en calificarlo como "una purga" y definirlo como "el mejor profesional". Otro aspecto más en el que Iglesias 'ha tragado' con las decisiones de Sánchez.