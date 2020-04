Sánchez Dragó desvela lo que le dijo Abascal al oído en Vistalegre

La formación liderada por Santiago Abascal lanzó un aviso a través de un comunicado. En él, explicaban que al acto multitudinario de Vox no acudiese la población más vulnerable y que lo siguiesen en streaming desde casa. Y todo por una razón más que evidente: por el coronavirus. Por esas fechas, tan lejanas a primera vista pero tan cercanas… se permitieron desde el Gobierno los actos con un alto volumen de espectadores. Entre ellos, el mitin de Vox.

El partido decidió seguir adelante a pesar del riesgo. Vox se justificó en que el Gobierno había permitido actos multitudinarios como las manifestaciones del 8-M, aunque al final tuvieron que pedir disculpas.

No obstante, el acto finalmente se celebró. Paradojas de la vida, poco después terminarían contagiados tanto Abascal como Ortega Smith.

Sánchez Dragó acudió a ese mitin y ha desvelado lo que le dijo al oído Santiago Abascal

El novelista ha recordado durante una entrevista con Javier Negre qué vivió durante ese mitin “Cuando estuve allí sentadito en una de las sillas… y cuando pasó por el pasillo para incorporarse a la tribuna Santiago Abascal me dijo al oído algo que me sorprendió. Me dijo qué valiente eres, Fernando”.

Sánchez Drago no se esperaba esto porque, tal y como ha desvelado, “no me di cuenta de que estaba aludiendo al coronavirus porque ellos ya habían anunciado vía telemática que las personas de riesgo no acudiesen al mitin”.

Esta es la opinión de Sánchez Dragó sobre el aterrizaje del coronavirus en nuestras vidas

El escritor ha asegurado que él ya sabía lo que iba a pasar… porque en una de las últimas columnas que publicó en El Mundo decía que venía avisando de “la rebelión de los virus”. Un hecho que advertía desde hace décadas. Habla de una inflexible ley zoológica que dice que “cuando una especie animal se reproduce por encima de lo que el hábitat consiente, esta especie se extingue”, aseguraba Sánchez Dragó.

El planeta no puede albergar a tantos seres humanos, tal y como alerta el reconocido escritor. Si a esto, le sumas la globalización… el problema se acrecienta. Además, ha recordado otras epidemias como la peste negra. O una gran especie como los dinosaurios, que finalmente se extinguió.

“Los virus son mutantes y no están sujetos a las leyes de la termodinámica y hay muchísimos de ellos que están agazapados en el corazón de los bosques tropicales, más presentes que nunca con la deforestación”, afirma.

La opinión del novelista sobre la teoría de que China "fabricó" el coronavirus

Sobre el origen del virus que en estos días asola al planeta, Dragó comentaba lo siguiente: podría ser.

Y todo, por el daño que le “estamos haciendo al planeta”. El novelista emplea una comparativa, con la extracción del petróleo. Y todos los demás daños sufridos por el ecosistema, por eso “la Tierra” nos ataca de mil maneras. Con guerras o con virus, asegura Sánchez Dragó

. A la pregunta formulada por Negre, que habla de una de las teorías que asegura que este virus se creó en China, esta es su respuesta: “tiendo a ser poco conspiranoico. No obstante, reconozco que esta hipótesis es verosímil pero no puedo verificarla”.