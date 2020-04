Herrera: “España no merece que la crisis la maneje un embustero”

Audio

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Son las 8 de la mañana del Viernes Santo. Viernes 10 de abril, en el que la programación de COPE alterna y conjuga, como saben ustedes, las liturgias propias del día. Un día muy importante para los católicos, para los cristianos. A los católicos nos convendría a ser un poquito más cristianos de lo que somos, incluso.

El coronavirus ha dado una tregua, si quieren llamarlo tregua, lo llamaremos así, pero son 683 nuevas muertes. Ha descendido algo el número, así como el de los contagios. Pero ya saben que los contagios es es una acción meramente testimonial. La realidad es durísima porque España ha superado la barrera psicológica de las 15.000 personas muertas, que podrían ser más. 15.000 víctimas mortales, por 400 en Portugal, por ejemplo. Pero es que tenemos entre 10 y 100 veces más fallecidos que en casi todos los países de Europa. Menos en Francia, a la que superamos eso sí por millón de habitantes. Porque en relación a la población, es decir, por millón de habitantes, estamos a la cabeza de los muertos del mundo. ¡Del mundo! España y Francia, ahora mismo, son los países con más muertos gracias a que, también tiene al frente a otro que se quedó in albis, como se quedó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

LOS BULOS

Por más que digan; por más que mientan, por más que esparzan bulos; por más que se inventen excusas “Goebelsianas”; y por más que lo repitan sus terminales mediáticas, que son muchas. Toda esa granja de twitteros que tienen trabajando horas y horas para expandir bulos; todos los portalitos de Belén en forma digital, que son poco menos que pesebres de alfalfa; y todos los tertulianos de acomodo que pueblan ahora mismo la mayoría de los medios; y no digamos también la mayoría de las televisiones. Por cierto, ha tenido que venir una televisión extranjera para contar las cosas, y para decir las verdades, y decir lo que las nacionales no se atreven a hacer: mostrarnos la realidad del drama.

CIFRA DE MUERTOS

Ahora de lo que se trata es de contrastar la cifra de muertos con la realidad. Porque esa es otra, ¿cuál es la cifra real de muertos por COVID-19 que hay en España? ¿No se ha hecho por incapacidad? ¿Por torpeza? o ¿Porque se ha ocultado? Y si se ha ocultado, si se ha ocultado, ¿con qué objetivo? Es a lo que vamos a dedicarnos también en los próximos días.

ADRIANA LASTRA EN EL CONGRESO

Bueno, a eso y a montar la farsa. La perfecta farsa que está ahora mismo organizando el gobierno de Pedro Sánchez. Ayer se presentó en el Congreso con la idea de presumir de gestión, a decir que todo Europa llego tarde pero España llego antes, lo cual es mentira con 6 veces menos víctimas de Alemania, y presumiendo ante la misma Europa para que luego les quiera sacar los “coronabonos”. Para que alemanes, holandeses, suecos y uzbekos, si hace falta, le paguen los platos rotos. Pues, han dicho que ni en pintura. Y de la comparecencia de ayer quedan varios momentos particularmente vergonzosos. Uno de ellos es ese en el que la miseria chabacana de Adriana Lastra comienza a culpar a la oposición. A la oposición, a esa otra mentira Goebelsiana mil veces repetida de los recortes del PP, de todo lo que está ocurriendo.

ACTITUD DEL GOBIERNO

¿Esta es la manera del PSOE de hacer amigos? ¿Esta es la manera que tiene el PSOE de pedir pactos? El país con más muertos por millón de habitantes culpa a la oposición, que no está gobernando, de los muertos en España. ¿Cómo va el líder de ese partido, el líder de ese Gobierno, a proponer ningún tipo de pacto? Quien pronuncia discursos como la comparecencia vergonzante de ayer de Pedro Sánchez y de esa tal Adriana Lastra en el Congreso de los Diputados. Es mentira. Es un 'fake'. No quieren pactos, quieren pleitesía. España no merece que la crisis la maneje un embustero. ¿Qué es eso de los recortes del Partido Popular? Desleal, irresponsable, indigno, incompetente... Pero, ¿quién está al mando de la gestión? ¿Quién tiene que demostrar la competencia, la responsabilidad, la lealtad con el país? La sanidad está transferida en España desde hace muchos años y la comunidad que más ha recortado recortado, que eso está en las memorias de la política de los últimos años, ha sido la Andalucía de los ERE del PSOE. La que gestionaba esa realidad es la que hoy es portavoz del Gobierno.

​No quieren pactos, quieren pleitesía

PACTOS DE LA MONCLOA

Estos son un bulo en sí mismos. Es verdad que tiene mucha gente que le ríe las gracias. ¿Cómo quieres pedir unidad nacional si no sabes liderar esos nuevos Pactos de la Moncloa que exhibe con una capacidad de farsa teatralmente impagable? No son más que propaganda para salir de sus propias dificultades, porque esos pactos ni los quiere él y, además, ni le van a dejar sus socios. Porque esos pactos, pactar con Ciudadanos y con el PP es algo que pondría o quitaría de la circulación a Pablo Iglesias, y eso es lo que, evidentemente, no se lo va a consentir. No puede apoyarse además en grupos a los que insulta. a este individuo no se le puede dar un cheque en blanco. “Trampantojo”, dijo ayer Pablo Casado, que era el la propuesta de los Pactos de la Moncloa. A mí me parece que ha sido excesivamente amable. A Pedro Sánchez se le acaba el crédito político. sus socios le están dejando tirado y le van a someter a una tensión que en cualquier político con visión meramente de altura le haría buscar unos pactos de verdad, incluso con la formación de un gobierno de concentración. Pero a este le falta la visión de altura y la decencia para buscar todo ello. Pues, que sepa que muchos se lo vamos a recordar no poco tiempo.