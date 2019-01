Verstrynge: "Vox no es extrema derecha, es populismo. Podemos también es populista"

El expolítico, politólogo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid y habitual de La Sexta, Jorge Verstrynge, tiene claro que el partido que lidera Santiago Abascal "es populismo a la española": "Yo a Vox no le considero extrema derecha, sino populismo (...) No es fascismo, no es extrema derecha y no es autoritarismo. No es racismo, ni tampoco comunismo".

Y añade: "Vox no es fascista, ya quisieran. Yo he sido fascista y por eso lo sé. Franco tampoco era fascista, sino un perfecto iletrado, no llegaba ni a fascista (...) Es triste que tenga que decir esto, pero sigue mandando Franco, aunque han cambiado cosas (...) Verstrynge cree que "Vox ha obligado a partidos como el Partido Popular que digan alto y claro lo que ya pensaban antes en bajo".

En la larga entrevista que concede a kamchatka.es, el expolitico sostiene que "deportar a los ilegales no es racismo" y asegura "que todos los partidos populistas defienden: mi gente primero. En el caso de Podemos, que también es populista, defiende que primero los de abajo, independientemente de qué color de piel tengan".

El profesor de ciencias políticas de la Complutense de Madrid cree que "hay que poner una valla cada vez más alta en Ceuta y Melilla" porque "es una barbaridad, estamos pagando el precio del imperio, de mantenerlas como españolas".

La inmigración tendría solución: "Tú puedes tener la mano medio abierta, pero sin decir que la abres. Entonces, me fastidia mucho decir esto, pero tiene razón Marine Le Pen. No darles las ventajas de venir".

Verstrynge no teme el resultado de las elecciones europeas, en lo que se refiere al auge del populismo porque "el Parlamento Europeo no sirve para nada. Sirve para mandar a la gente que te molesta en el partido y que no quieres ver aquí en Madrid".

Durante una entrevista en Al Rojo Vivo (octubre de 2018), el politólogo sostuvo que "Salvini y LePen son populistas, Vox no". En aquella charla, el exsecretario general de Alianza popular le dijo a Ferreras que Vox no tendría ninguna posibilidad electoral, a pesar de las 10.000 personas que acudieron al mitin de Abascal en Vistalegre: "Ese mitin me recordó al mismo mitin de AP en 1977. ¡Un fervor enorme! ¡La plaza hasta arriba! Llena. Yo me acuerdo, yo estaba ahí"