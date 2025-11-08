“Los ciudadanos merecen elecciones y transparencia”: Jiménez critica la gestión del Ejecutivo

El periodista Antonio Jiménez, que esta tarde recibirá la Antena de Oro por su trayectoria al frente de El Cascabel, aprovechó su colaboración con Cristina López Schlichting en COPE para hacer un durísimo repaso a la actualidad política española y a los casos de corrupción que sacuden al PSOE.

Entre los asuntos abordados, Jiménez puso el foco en las investigaciones sobre Leire Díez y Santos Cerdán, vinculadas a supuestas presiones y campañas contra fiscales y jueces. Sobre ello, el periodista fue contundente: “Se trata de una operación de máxima gravedad, porque desde el poder ejecutivo se intenta desprestigiar al Poder Judicial”. Cristina López Schlichting añadió: “La audiencia ha reconocido su capacidad de explicar con claridad asuntos complejos. Hoy más que nunca necesitamos un periodismo que ponga luz sobre la política real”.

Jiménez también cargó contra el gobierno de Pedro Sánchez por la pérdida de apoyo parlamentario y la imposibilidad de aprobar presupuestos y leyes clave, advirtiendo sobre la paralización del país: “No habrá más legislatura si se mantiene esta situación, y el gobierno no puede ignorar la voz de los ciudadanos”.

Sobre justicia y política, ambos periodistas comentaron casos como el juicio al hermano de Sánchez, David Sánchez Castejón, y a Alberto González Amador, entre otros procesos fiscales que, según Jiménez, evidencian “la politización de la justicia y los intereses partidistas”.

Para cerrar con un guiño más humano, Jiménez destacó la campaña navideña “Endulza tu corazón”, de las monjas carmelitas de Úbeda, que elaboran productos artesanales: “Los conventos son génesis de cosas estupendas que pueden alegrar la Navidad a todos”.

La entrevista mostró el sello de Antonio Jiménez: un periodismo crítico, directo y sin concesiones, capaz de explicar asuntos complejos con claridad y mantener la cercanía con la audiencia. Esa fórmula le ha valido décadas de éxito y ahora la Antena de Oro como reconocimiento a su carrera.