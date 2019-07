Rufián defiende a la 'ministra' Irene Montero y las redes le responden así

Gabriel Rufián llevaba semanas pidiéndolo y parece que finalmente va a suceder. Ya está muy cerca el Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos que tanto ha reclamado el diputado de ERC y que podría tener como ministra a Irene Montero.

La portavoz de Unidas Podemos ha sido criticada por algunos sectores al considerar que su meteórica carrera política podría tener algo que ver con la relación de pareja que mantiene con el líder de su formación, Pablo Iglesias, con el que tiene dos hijos en común y del que espera actualmente un tercero.

Unas maledicencias que desagradan a Rufián, que ha lanzado este mensaje para defender a la posible ministra Irene Montero.

Irene Montero. Licenciada en Psicología, Máster en Psicología de la Educación, doctorando en Formación de Profesorado Universitario, una residencia concedida para Harvard y de las mejores parlamentarias q he visto en 4 años. Haceos así que tenéis un poco de machismo en la cara.

Rufián ha decidido tirar de currículum para defender los méritos de Irene Montero y de paso aprovechar para tachar de machistas a aquellos que no vean tan claros los méritos de la diputada de Unidas Podemos. Pero algunos de los seguidores del diputado no han acabado de comprar su argumento y han respondido así.

Sí... Están todas las empresas como locas esperando a ficharla... Como no la haga ministra Iglesias, medio Ibex se pega por ella... De hecho no te fichan aún a ti porque están esperándola a ella... Lo peor es que seguro que te crees lo que dices... La casta ya no te deja ver...