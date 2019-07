La inesperada respuesta de Ortega Smith a un miembro de Bildu en pleno directo

El secretario general de Vox y candidato al Ayuntamiento de Madrid , Javier Ortega Smith , ha vuelto a protagonizar un duro debate televisivo, en esta ocasión en el canal 24 horas de Radio Televisión Española.

Ortega Smith ha respondido con mucha contundencia e ironía al diputado de Bildu Oskar Matute tras referirse este a los bombardeos en el País Vasco por parte de los fascistas: “Somos muy conscientes de lo que supone una involución democrática, lo que puede suponer una regresión democrática, una recentralización que elimine nuestro menguado autogobierno y sobretodo porque tenemos memoria antifascista. Sabemos que Guernica y otras tantas villas vizcaínas y vascas bombardearon los fascistas”.

Tras estas declaraciones, Ortega Smith le respondió con una sola frase: “En materia de bombas no voy a discutir nada con usted que es un maestro”. El momento ha sido compartido en la cuenta oficial de Vox en Twitter con el siguiente mensaje: “Megazasca de Ortega Smith a un diputado de Bildu: “En materia de bombas no voy a discutir con usted que es un maestro”. No tiene ningún escrúpulo quienes pretenden pactar con estos sinvergüenzas”.